Lübbecke-Stockhausen (WB/bir). Mit einem großartigen Rahmenprogramm hat der Verein »Stockhausen für Europa« Lust auf den Wahlgang gemacht und mit vielen kleinen und großen Gästen ein Fest für die Demokratie gefeiert. »Hast du schon gewählt« war die am häufigsten gestellte Frage am Sonntag in Stockhausen.