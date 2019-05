Wer hat diesen Mann gesehen? Hinweise an die 110. Foto: Polizei

Lübbecke (WB). Seit Sonntag wird ein 76-jähriger Lübbecker vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Auch Nachfragen in Krankenhäusern brachten bisher keine Spur.

Der Mann, der sich nach Auskunft von Angehörigen gerne in der Natur beziehungsweise in Wald-, Wander- oder Moorgebieten aufhält, dürfte vermutlich mit einem schwarzen Seat Ibiza mit Mindener Kennzeichen unterwegs sein. Zuletzt gesehen wurde er am Sonntagvormittag. Der Senior ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, trägt eine große Brille sowie eine Glatze. Zu seinem üblichen Erscheinungsbild gehört eine dunkle Mütze. Auffällig ist zudem die Schiefhaltung seines linken Armes. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen.

Wer Hinweise auf den Mann geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen und zwar unter dem Notruf 110.