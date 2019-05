Von Kai Wessel

Gehlenbeck (WB). Archäologen haben in einem Neubaugebiet in Gehlenbeck Spuren germanischer Siedler entdeckt. Unter den Fundstücken befinden sich nach Informationen dieser Zeitung auch Teile von Keramik, die offenbar aus dem zweiten und dritten Jahrhundert stammen.

Sven Spiong, Archäologe beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und Leiter der Außenstelle Bielefeld: »Wir haben Oberflächenfunde gemacht, die auf eine 2000 Jahre alte, landwirtschaftliche Hofstelle hinweisen.«

Geschirr entdeckt

Seit einigen Tagen sind Grabungsleiter Markus Brückner (42) und die Archäologin Caren Schulze (35) vor Ort, um die germanische Behausung an der Bleichstraße in Gehlenbeck in allen Details zu dokumentieren. »Bei den grobwandigen Keramikteilen, die wir gefunden haben, handelt es sich wahrscheinlich um Geschirr.«

Verfärbungen im Boden deuteten, so Brückner, auf uralte Spuren von Pfahlbauten hin. Er will auch Reste von Asche erkannt haben. »Wir gehen davon aus, dass hier eine größere Familie gelebt hat.« Brückner fotografiert jeden Fund, um einen Grundriss der germanischen Wohnanlage erstellen zu können. Der Grabungsleiter weist darauf hin, dass Entdeckungen wie die an der Bleichstraße absoluten Seltenheitswert am Nordhang des Wiehens und im Kreis Minden-Lübbecke hätten.

Der Verdacht, dass im Boden des Gehlenbecker Baugebiets historisch Wertvolles sein könnte, ist nicht ganz neu. Schon in der Vergangenheit soll es vage Hinweise gegeben haben. Deshalb wurden im Vorfeld der Bauarbeiten sogenannte »Suchschnitte« im Boden veranlasst. Bei den anschließenden Prospektionen, der archäologischen Erkundung, erhärtete sich der Verdacht, dass im Boden uralte Zeugnisse der Vergangenheit auf ihre Entdeckung warteten.

Ausgrabungen dauern einige Wochen

In der kommenden Woche wollen die Archäologen ihre bisherigen Funde präsentieren und weitere Erkenntnisse zu der entdeckten Hofstelle erläutern. Nach Auskunft von Spiong werden sich die geplanten Bauarbeiten auf dem Gelände wegen der Ausgrabungen um einige Wochen verzögern. »Es ist aber nicht so, dass das jetzt Monate oder Jahre dauert.«

Diese Einschätzung bestätigen Grabungsleiter Brückner und Archäologin Schulze: »Wir gehen davon aus, dass wir im Juni fertig werden.« Bis dahin wollen die Archäologen den Aufbau der Hofstelle mit ihren Schaufeln weiter ergründen. Entdeckt wurde bereits ein Grubenhaus, das derzeit von einer Plane geschützt wird. Steinerne Überreste seien allerdings nicht zu erwarten, sagt Brückner. Bei den Siedlungen jener Zeit hätten die Bauherrn noch auf Holz gesetzt.