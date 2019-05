Lübbecke (WB/lmr). Die Europawahl 2019 ist Geschichte. Die CDU wird mit 26,70 Prozent der Stimmen für Europa stärkste Partei in Lübbecke – verliert im Vergleich zur Wahl 2014 jedoch 5,5 Prozentpunkte, oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: 19 Wähler.

Grund des prozentual höheren Verlustes als in absoluten Zahlen ist die höhere Wahlbeteiligung in Lübbecke. Statt 9862 Bürger 2014, hat es bei dieser Wahl 12.148 Lübbecker zur Wahlurne gezogen. Der große Verlierer in Lübbecke – wie im Bund – ist die SPD. Von 40,19 Prozent 2014 fällt die Partei auf 25,17 Prozent zurück. 872 Wählerstimmen haben die Sozialdemokraten im Vergleich zur Europawahl 2014 verloren.

Als Gewinner stehen die Grünen da. Von 8,74 Prozent 2014 schießt die Partei auf 22,10 Prozent in Lübbecke – in absoluten Zahlen ein Mehr von 1811 Stimmen. Die Alternative für Deutschland (AfD) kann mehr als doppelt so viele Wähler wie 2014 für sich gewinnen– statt 491 (5,06 Prozent) nun 999 (8,3 Prozent). Auch die FDP hat ihre absolute Wähleranzahl mehr als verdoppelt. 2014 noch 290 Wähler (2,99 Prozent), haben am Sonntag 645 Wahlberechtigte (5,36 Prozent) der Partei ihre Stimme gegeben. Prozentual verloren, jedoch in absoluten Zahlen hinzugewonnen hat die Linke (2014: 4,03 Prozent bei 390 Stimmen; 2019: 3,35 Prozent bei 403 Stimmen).

Kleine Parteien beliebt

Insgesamt haben bei dieser Europawahl 41 Parteien (2014: 24 Parteien) zur Wahl gestanden – jede Partei hat mindestens eine Stimme bekommen. 1084 Lübbecker (2014: 553 Wähler) haben den restlichen 35 Parteien der Wahlliste ihre Stimme gegeben. Deutliche Verluste haben von diesen 35 Parteien besonders die Piraten hinnehmen müssen (2014: 1,29 Prozent bei 125 Stimmen; 2019: 0,56 Prozent bei 67 Stimmen),

Als »kleiner« Sieger der Wahl geht Die Partei hervor, mit 249 Stimmen (2,07 Prozent). Im Stadtteil Eilhausen wählen sogar 5,34 Prozent – der dort 886 Wahlberechtigten (2014: 1,31 Prozent bei 574 Wahlberechtigten) – Die Partei. Ebenfalls zugelegt bei den kleinen Parteien haben die Tierschutzpartei mit 1,37 Prozent und 165 Wählern (2014: 0,94 Prozent bei 91 Stimmen) sowie die Freien Wähler mit 0,86 Prozent und 105 Wähler (2014: 0,47 Prozent bei 91 Stimmen). Vor den Piraten landete zudem die Partei Familie (0,58 Prozent bei 70 Stimmen; 2014: 0,46 Prozent bei 45 Stimmen). Jeweils um die 50 Stimmen haben die Gruppierung Volt (52 Stimmen) und die ÖDP (48 Stimmen, 2014: 7 Stimmen) bekommen.

Auf jeweils eine Stimme sind die Parteien Neue Liberale – Die Sozialliberalen (NL), Die Rechte und die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) gekommen.