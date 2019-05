Von Eva Rahe

Die erste Amtshandlung von Mario Bringewatt war es, bei der jährlichen Vollversammlung der Feuerwehr Lübbecke durch den Abend zu führen. Geschäftsbericht, Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Löschgruppe Nettelstedt hatten sich die Blauröcke dafür in den östlichsten Stadtteil Lübbeckes begeben, um auch dem Fest beiwohnen zu können.

Wehrführer Mario Bringewatt (links) hat 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lübbecke für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Eva Rahe Wehrführer Mario Bringewatt (links) hat 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lübbecke für langjährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Eva Rahe

Als Mario Bringewatt zum Punkt »Ernennung des stellvertretenden Wehrführers« kam, musste er den Führungsstab kurz aus der Hand geben. Arne Rautenberg musste vereidigt werden. Das übernahm Rolf Kleffmann, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lübbecke. Er beglückwünschte die beiden Feuerwehrmänner zu ihren neuen Ämtern und wünschte der Wehrleitung ein glückliches Händchen bei allen Aufgaben. Sein besonderer Dank galt Maik Entgelmeier, den weiteren stellvertretenden Leiter. Entgelmeier hatte die Feuerwehr nach dem plötzlichen Tod von Christoph Stallmann interimsweise geführt.

125 Jahre Dienst am Bürger »kein Pappenstiel«

Kreisbrandmeister Michael Schäfer aus Porta Westfalica bedankte sich für den Einsatz der Lübbecker Wehr. »Es gibt kaum ein sinnvolleres Hobby, als den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr«, sagte er in seiner Rede zum Jubiläum der Löschgruppe Nettelstedt. Mario Bringewatt betonte, dass 125 Jahre Dienst am Bürger »kein Pappenstiel« seien. Dahinter ständen unzählige Einsätze, alle auf freiwilliger Basis. Diese Leistung könne kaum ein anderer Verein aufweisen, so Bringewatt. Nur die Löschgruppe Lübbecke Mitte sei älter, fügte Zugführer Rainer Biermann-Hilger an. Egal ob bei einem Brand im Haus, in einem Stallgebäude oder in Wald und Flur, »sobald das Signal ertönt, lassen die Kameraden Familie und Freunde stehen.«

Nettelstedts Löschgruppenführer Dirk Kammann warf in seiner Dankesrede einen Blick in die Zukunft der Feuerwehr. Es sei wichtig, nicht jedem Trend hinterherzurennen, sondern sich rechtzeitig mit den wichtigen Dingen auseinanderzusetzen. Als künftige Aufgaben seien zum Beispiel Veränderungen im Straßenverkehr, wie Elektro- und Hybridfahrzeugen zu nennen. Kammann bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für die hohe Motivation sowie den Respekt und die Toleranz untereinander.

»Der Wille zur Hilfe ist ungebrochen«

15 Anwärter wurden zum Feuerwehrmann befördert, zehn Feuerwehrmänner zum Oberfeuerwehrmann bzw. Hauptfeuerwehrmann. Foto: Eva Rahe 15 Anwärter wurden zum Feuerwehrmann befördert, zehn Feuerwehrmänner zum Oberfeuerwehrmann bzw. Hauptfeuerwehrmann. Foto: Eva Rahe

Frank Dauks, stellvertretender Löschgruppenführer in Nettelstedt, sagte, er könne nur jedem jungen Menschen raten, in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten. »Es entsteht eine enge Verbundenheit, die noch lange nach dem Dienst weitergeht.«.

Zu den Gratulanten gehörte in Nettelstedt auch die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann. Sie betonte, wie sehr die Spezialisierung fortgeschritten sei. »Ohne eine gute Ausbildung geht es nicht. Die Politik muss alles dafür tun, dass die Feuerwehr das bekommt, was sie für ihre Einsätze braucht.« Im Namen von Kreis und Verwaltung überbrachte Kirstin Korte ihre Glückwünsche. Sie erklärte, dass trotz der fortschreitenden Technisierung eines immer gleich geblieben sei: Das freiwillige ehrenamtliche Engagement, mit dem sich Männer und Frauen in den Dienst der Allgemeinheit stellten. Korte betonte dabei den Zusammenhalt als besonderes Merkmal der Gemeinden im ländlichen Raum.

»Ihr könnt auf eure Truppe in Nettelstedt stolz sein«

Dezernatsleiter Rolf Kleffmann, der bald in den Ruhestand geht, sagte, wie gut er in den vergangenen 20 Jahren mit der Freiwillige Feuerwehr zusammen gearbeitet habe. »Ich sehe die Menschen, die zu ihren Einsatzstellen fahren und ihre Lehrgänge besuchen. Das alles machen sie, wenn andere Menschen ihre Freizeit genießen.« Der Zusammenhalt und die Akzeptanz in der Gesellschaft würden aber nur funktionieren, wenn die Mitglieder der Feuerwehr auch eine feste Größe in der Dorfgemeinschaft seien. »Ihr könnt auf eure Truppe in Nettelstedt stolz sein«, sagte Kleffmann und fügte an: »Zeigt, dass ihr nicht nur professionelle Arbeit leistet, sondern auch professionell feiern könnt.« Das ließen sich die Feuerwehrleute nicht zweimal sagen. Als das letzte Dankeswort gesprochen war, wurden Tische und Stühle beiseite geräumt und es ging los.