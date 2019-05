Von Kathrin Kröger

Schnell entschlossen waren die beiden und mussten es nie bereuen. Hanna Hannemann erzählt, wie sie ihren Zukünftigen kennen lernte. »Ich kannte seinen Bruder, der wie ich in Eininghausen wohnte. Heinz hatte keine Freundin und suchte noch eine weibliche Begleitung, um Brautführer sein zu können.« An einem Sonntag im August seien sie sich das erste Mal begegnet, am Donnerstag waren sie das Brautführer-Paar und bald auch in Liebe verbunden. An Silvester folgte die Verlobung und Ende Mai die eigene Hochzeit.

Erste Wohnung in Lübbecke

Gebürtig aus Treptow in Hinterpommern, lebte Heinz Hannemann damals in Frotheim und war in der Landwirtschaft tätig. »Ich bin dann immer mit dem Motorrad nach Eininghausen gefahren«, sagt der 84-Jährige. So manches Mal schwang sich seine Braut in spe für einen Ausflug mit aufs Bike. Nach der Vermählung bezog das Paar an der Niedertorstraße in Lübbecke die erste gemeinsame Wohnung. Und schuf sich nach einer zweijährigen Zwischenstation in Börninghausen das eigene Zuhause an der Schillerstraße in Lübbecke, wo die beiden Jubilare noch heute wohnen.

Während ihr Mann nach achtjähriger Tätigkeit als Speditionsfahrer eine neue Stelle bei Firma Besta antrat und in drei Schichten arbeitete, hielt seine Gattin daheim alles in Schuss. »Das war eine harte Zeit, aber wir haben es auch mit einem Verdiener geschafft«, sagt die 82-Jährige. Nicht nur das eigene Haus, sondern allen voran die Familie macht das Ehepaar stolz. Aus allen Kindern sei etwas geworden.

»Jeden Tag genießen«

Zufrieden blicke er auf sein Leben, sagt Heinz Hannemann mit Rührung in der Stimme. »Man muss jeden Tag genießen«, ergänzt seine Ehefrau. Und dass sie nicht mehr alles schaffe, sei in Ordnung. »Das musst du auch nicht«, betont Schwiegertochter Silke. Sie betreut ihren Schwiegervater, nachdem er im vergangenen Jahr einige gesundheitliche Rückschläge erleiden musste. Doch die Genesung schreitet voran, so dass die Schwiegertochter dem Jubelpaar einen Hochzeitstanz für den Ehrentag vorschlägt.

Die Eheleute feiern ihre Diamantene Hochzeit mit ihrer großen Familie im Restaurant Waldblick in Preußisch Oldendorf. Alle werden an der großen Tafel Platz nehmen: Die Söhne Uwe (60), Bernd (58), Norbert (54), Dieter (52) und Dirk (47) sowie Tochter Anke (49) mit Partnern, 14 Enkel und vier Ur-Enkel kommen zum Gratulieren. Für das besondere Ehejubiläum haben sie alle auch schon im Vorhinein gewerkelt und Heinz und Hanna Hannemann eine schöne Überraschung bereitet. Sie haben den Garten neu gestaltet und dort außerdem ein großes Herz aufgestellt – liebevoll dekoriert mit allerlei Requisiten und zwei Fotos. Eines zeigt das Diamantpaar bei ihrer Hochzeit 1959, die zweite Aufnahme wurde zum goldenen Ehejubiläum gemacht.

Urlaub mit Familie

Außer der gemeinsamen Gartenarbeit haben die Eheleute auch immer das Reisen genossen. Im nächsten Jahr geht es mit Teilen der Familie in den Urlaub nach Portugal, einem bevorzugten Reiseziel der Hannemanns. Früher standen außerdem regelmäßige Fahrten nach Norwegen auf dem Programm. Die unternahm Heinz Hannemann jedoch ohne seine Frau, denn es ging auf Angeltour. Seit mehr als 50 Jahren ist er Mitglied im Lübbecker Angelverein. Ehefrau Hanna strickt hingegen ein Sockenpaar nach dem anderen. Und das Rezept für eine solch lange Ehe? »Vertrauen, Ehrlichkeit und ab und zu mal nachgeben.«