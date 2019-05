Lübbecke (WB/ria). Mit dem diesjährigen Programm »We are Legends« hat Ten Sing Lübbecke eine ganz besondere Premiere gefeiert: Seit 30 Jahren bringen die jungen Sänger, Schauspieler und Tänzer in jeder Saison eine neue Show auf die Bühne.

1989 wurde Ten Sing Lübbecke gegründet und rund 60 ehemalige Mitglieder aus den vergangenen drei Jahrzehnten sind der Einladung gefolgt, in der Jubiläumsshow mit den aktiven Mitgliedern auf der Bühne zu stehen.

Wie in jedem Jahr startete die Show mit einem Trailer, der Aufnahmen der Proben- und Veranstaltungsorte sowie Einblicke in die Arbeit der letzten Saison zeigt. Neu in diesem Jahr: Zahlreiche Mitglieder und Ehemalige haben sich der Kamera gestellt und erklärt, was Ten Sing für sie bedeutet. »Miteinander, gemeinsam etwas schaffen«, »Kreative Entfaltung, tun was uns Spaß macht, Freunde treffen«, »Zusammenhalt, Gemeinschaft, Herausforderung, Spaß, Vielfalt« waren nur einige der Antworten.

Und dann ging es richtig los: die rasante, legendäre Show begann mit einer Folge von drei Liedern. Josephina Wenz, Klara Stübing und das Duo Felix Udo Weiherich sowie Alvaro Hay Losada rockten als erste von zahlreichen Solisten, natürlich immer im Zusammenspiel mit Band und Chor, die Stadthalle.

»High Hopes« (Panic at the Disco), Mambo No. 5 (Lou Bega) und »Das Sägewerk Bad Segeberg« (Wise Guys) bildeten den Auftakt zu »We are Legends«, einem Programmtitel, der sich dem Publikum spätestens bei der ersten Theaterszene erschloss. In »Amy’s Winehouse« trafen sich Tag für Tag von der Welt lange totgeglaubte Legenden wie John Lennon, Freddie Mercury, Michael Jackson, Lemmy Kilmister (Motörhead), Johnny Cash, Whitney Houston, Elvis und natürlich auch die Namensgeberin der erwähnten Bar. Mit ihren kleinen Macken gingen sie sich gelegentlich gehörig auf die Nerven und Lemmy und Johnny, dem Alkohol nicht abgeneigt, sorgten regelmäßig für »Stimmung« im Lokal. In insgesamt fünf, auf das gesamte Programm verteilte Szenen, nimmt die Geschichte ihren Lauf.

Neben vielen musikalischen Leckerbissen wie »We will rock you« (Queen), »Y.M.C.A.« (Village People), »It’s my life« (Bon Jovi) durften natürlich auch im Jubiläumsjahr die Tanzeinlagen nicht fehlen.

Frauentanz, Männertanz, der Massentanz, bei dem alle Ten Singer mitfeiern und eine weitere Überraschungstanzeinlage als Zugabe haben die Jugendlichen im Lauf der Saison einstudiert, nachdem sie die jeweiligen Choreographien erarbeitet haben. Ein besonderer Höhepunkt mit Gänsehautgarantie folgte in der zweiten Showhälfte, als sechzig ehemalige Mitglieder sich gemeinsam mit den Aktiven auf der Chortreppe drängten und »We are the world« (USA for Africa) sangen.

Eine zweite Show gibt es am Samstag, 15. Juni, in der Ilex-Halle in Hüllhorst. Beginn ist um 19 Uhr.