In den Kreißsälen des Mühlenkreises wird mit mehr Geburten gerechnet. Foto: dpa

Lübbecke/Bad Oeynhausen (fn/bex). Die Mühlenkreiskliniken (MKK) rechnen für die nächsten Tage mit einem moderaten Anstieg der Entbindungen in ihren drei Häusern mit Geburtshilfe Minden, Bad Oeynhausen und Lübbecke.

Grund ist die vorübergehende Schließung des Kreißsaales im Herforder Klinikum bis Montag, 3. Juni, 7 Uhr. Nach Angaben der Herforder Klinikleitung sind Hebammenmangel und kurzfristige zusätzliche Krankheitsfälle die Ursache. Bereits am Dienstag wurde eine Schwangere nach Detmold und eine nach Minden verwiesen.

Der MKK-Sprecher Christian Busse sagte: »Es muss sich keine Schwangere Sorgen machen, dass sie ihr Kind im Auto zur Welt bringen muss. Wir sind für die Frauen aus Herford da.« In Lübbecke wie auch in Bad Oeynhausen und Minden sei das Personal in den Kreißsälen informiert und darauf vorbereitet, dass nun die ein oder andere Frauen mehr aus dem Kreis Herford anfragen werde. Zwar könne das Personal nicht kurzfristig aufgestockt werden, aber man sei zuversichtlich, den zu erwartenden »moderaten Anstieg« der Geburten gut meistern zu können.

Gleichwohl seien Geburten natürlich nie zu 100 Prozent planbar, sagte der Sprecher. Aber, so Busse: »Jede Schwangere, die kommt, wird im Krankenhaus versorgt.« Niemand würde abgewiesen, auch wenn es doch zu Engpässen kommen sollte. Zur Not würden sich die Mühlenkreiskliniken um Verlegungen kümmern. »Das ist auch jetzt schon die ultima ratio, etwa wenn es dafür medizinische Gründe gibt.«

Die Mühlenkreiskliniken sind nach Auskunft von Christian Busse am Dienstag von der Nachricht aus Herford überrascht worden. Aber im Notfällen würden Krankenhäuser immer füreinander einspringen, um die Versorgung sicherzustellen. Bei den Mühlenkreiskliniken habe zwar noch nie ein Kreißsaal geschlossen werden müssen, aber durchaus andere Stationen an allen Standorten. Auslöser waren dann jeweils Grippewellen, die das Personal erfasst haben.

Wie Busse erläuterte, sei der Hebammenmangel wie jetzt am Klinikum Herford tatsächlich ein allgemeines Problem und auch die Mühlenkreiskliniken würden immer nach geeigneten Kräften suchen. »In Lübbecke sind im Moment aber alle Stellen besetzt«, sagte Busse.

Nach Angeben des Herforder Klinikums seien die Arbeitszeiten wohl ein Grund für den Hebammenmangel an Krankenhäusern. »Das ist kein 9-to-5-Job«, sagt der Herforder Pflegedirektor Bastian Flohr. Zu der Frage, wie viele He-bammen dort jetzt fehlen, macht das Haus keine Angaben. Die vorübergehende Kreißsaalschließung habe »politisch hohe Wellen geschlagen«. Das NRW-Gesundheitsministerium habe sich des Themas angenommen.

Im Kreis Herford bietet noch das Mathildenkrankenhaus Entbindungen an. »Wir haben die Schichtbesetzungen vergrößert«, sagt Dr. Richard Wojdat, Chefarzt der Geburtshilfe im Mathilden-Hospital.