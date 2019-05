Lübbecke (WB/wk). Eine schicke Rochade, schlagen »en passant« oder einfach mal Schach sagen: All diese Versuche haben gegen Jonas Smetan-Morales nichts ausrichten können. Der zehnjährige Stratege aus Gehlenbeck hat das Grundschulschachturnier in Lübbecke souverän gewonnen.

Nachdem Jonas Smetan-Morales im vergangenen Jahr laut Beobachtern noch nicht sein volles Leistungsniveau abrufen konnte, gab er sich diesmal keine Blöße. Sieben Mal setzte er sich an den Tisch und sieben Mal verließ er ihn als Sieger. Auf Platz zwei landete mit Raif Mammadzada ebenfalls ein Vereinsspieler der SG Freibauer Lübbecke. Er musste nur gegen Jonas Smetan-Morales eine Niederlage einstecken. Die Wertung der vereinslosen Spieler gewann Piet Heinzig von der Grundschule Gehlenbeck. Er belegte mit sehr starken 5,5 Punkten den dritten Platz.

Beste Spielerin kommt aus Preußisch Oldendorf

Sieger der Wertung für die ersten und zweiten Klasse wurde Lennard Maier (GS Lenzinghausen). In der Gesamtwertung reichte es zu Platz 9 vor Jiesen Wang (GS Gehlenbeck) und Bjarne Hauptmeier (GS Regenbogen). Beste Spielerin wurde Charlotte Feesmeier von der Grundschule Preußisch Oldendorf. Sie durfte sich über Platz 8 freuen.

Beste Grundschule wurde mit deutlichem Abstand die Grundschule Gehlenbeck. Sie hatte gleich vier Spieler unter den Top 10 der Gesamtwertung, neben den genannten noch Milo Stork auf Platz 5. Auf den Plätzen landeten die Grundschüler aus Preußisch Oldendorf und die Grundschule Regenbogen.

Ole Grewe gewinnt Ehemaligen-Turnier

Das Turnier des ehemaligen Teilnehmer konnte Ole Grewe für sich entscheiden, der vor sechs Jahren »nur« den dritten Platz belegte. Diesmal hatte er sich offenbar bestens auf das Turnier vorbereitet, denn er musste nur eine Niederlage gegen Luke Bergmeier hinnehmen. Michelle Hallmann, die erste Siegerin des Grundschulturniers im Jahr 2010, belegte den zweiten Platz vor Lennox Koch, der das Turnier im Jahr 2016 gewonnen hatte. Eingeladen waren die Erst- bis Drittplatzierten der bisherigen neun Turniere. Bei einer Bedenkzeit von 15 Minuten wurden als Handicap zwei Minuten für den jeweils älteren Spieler abgezogen, das Minimum lag bei zehn Minuten. Das Handicap habe die erfahrenen Spieler mächtig unter Druck gesetzt, berichtet Turnier-Organisator Walter Hallmann, Vater der Zweitplatzierten.

Mit knapp 50 Teilnehmern war das Turnier in der Grundschule Regenbogen sehr gut besucht. Vertreten waren Kinder aus zehn Grundschulen, dazu kamen noch Silas Salloch aus der Kiga Sterntaler in Espelkamp und seine Schwester Fides Salloch, die noch nicht einmal im Kindergarten ist. Mit je zehn Teilnehmern kamen die meisten Teilnehmer aus Preußisch Oldendorf und der Lübbecker Grundschule Regenbogen.

Ein Dank ging an die Helfer am Kuchenbuffet, am Grill, im Schiedsgericht, beim Auf- und Abbau sowie an den Hausmeister und an Karl-Friedrich Rahe, Konrektor der Regenbogenschule. Dank der Spenden vieler Firmen erhielt jeder Teilnehmer einen Sachpreis. Für einen reibungslosen Ablauf sorgte wie immer das Organisationsteam mit Thorsten Schlegel und Walter Hallmann.