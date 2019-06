Lea-Luisa Lübbert aus Gehlenbeck traut sich und sammelt beim Abseilen im Nettelstedter Kirchturm eine Stempel für »Lübbecke on tour«. Jugendreferent Dieter Riechmann legt die Karabiner an den Gurten an und gleich geht es in die Tiefe. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Lübbecke/Nettelstedt (WB). Ob Abseilen im Kirchturm oder Hochziehen lassen im Ballon am Kran: In Nettelstedt ist es am Wochenende auch im wörtlichen Sinne hoch hergegangen. Wer nicht so höhenfest war, konnte bei »Lübbecke on tour« in der östlichsten Ortschaft an 25 weiteren Stationen Spaß haben und Punkte sammeln.