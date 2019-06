Lübbecke (WB). Nach dem großen Erfolg des Vorjahres gibt die Big Band der Bundeswehr am nächsten Donnerstag, 13. Juni, ab 20 Uhr ein weiteres Konzert auf dem Marktplatz in Lübbecke. Das führt zu Sperrungen in der Innenstadt.

Der östliche Teil der Straße Am Markt zwischen Bäckerstraße und Franz-Welschof-Straße wird von Mittwoch, 19 Uhr, bis voraussichtlich Freitagmorgen, 6 Uhr, gesperrt. Die Einfahrt zur Tiefgarage am Markt bleibt frei. Der westliche Teil der Straße Am Markt zwischen Scharrnstraße und Bäckerstraße wird am Donnerstag zwischen 17 und 23 Uhr gesperrt sein. Für die Franz-Welschof-Straße bis Einmündung Geistwall (Südseite) und den östlichen Bereich des Marktplatzes (Straße Am Markt) gilt von Mittwoch, 18 Uhr bis Freitag, 6 Uhr ein absolutes Halteverbot. Die betroffenen Anlieger werden von der Stadtverwaltung über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informiert und mit Zufahrtsberechtigungen ausgestattet.