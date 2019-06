Von Kai Wessel

Nettelstedt (WB). »Ruhe!« Wohl selten ist es auf der Freilichtbühne Nettelstedt nach einer 15-minütigen Pause so schnell wieder still geworden, wie bei der Premiere von »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer«. Schuld war der faszinierende Auftritt einer drächischen Lehrerin mit leichten pädagogischen Defiziten.

Bei Frau Mahlzahn in Kummerland kann man es schon mal mit der Angst zu tun bekommen. 600 Zuschauer sahen eine geifernde Lehrkraft (Melanie Fründ), deren drakonischer Drill eher auf einen Exerzierplatz denn ins Wittekind-Gymnasium gepasst hätte. Bei ihrem Unterricht drohte nicht nur Jim Knopf einen Kopf kürzer zu werden, nein, auch die Kinder im Publikum gingen in Deckung. Frau Mahlzahns Credo: »Was wahr ist, bestimme immer noch ich.« Die Vermutung, dass Jim-Knopf-Autor Michael Ende (1929-1995) mit der Darstellung von Kummerland Kritik am Nationalsozialimus übt, liegt nahe.

Bezaubernd in Szene gesetzt

Nur gut, dass es Emma gibt. Diese beseelte Maschine, die so unglaublich wandlungsfähig ist und von allen geliebt wird. Mit Emma rattern, rollen und schippern Lukas und Jim Knopf von einem Abenteuer ins Nächste. Und das setzt Regisseur Poyraz Türkay bezaubernd in Szene.

Herr Turtur wirkt tatsächlich groß

Höchst intelligent war die Einführung des Scheinriesen Turtur, der dank ausgereifter Tricktechnik tatsächlich ziemlich groß erschien. Ganz wunderbar versetzte sich Paula Grau in die Rolle des knuffigen Halbdrachen Nepomuk. Und herausragend war der Auftritt von Jantje Siebarth als Ping Pong. Die Elfjährige ratterte die kaiserliche Speisekarte am Hof von Mandala so flott herunter, dass manch einer die Übersicht verlor. Es gab Delikatessen von gezuckerten Regenwürmern in saurer Sauce bis hin zu Pferdeäpfeln in Froschlaichpudding. Als Lukas nachfragte, ob es nicht auch etwas so Normales wie Käse gäbe, erwiderte Ping Pong: »Igitt, wie kann man denn verschimmelte Milch essen?«

Behörden-Irrsinn sorgt für Gelächter

Überhaupt Mandala. Das Kaiserreich bot Szenen, an der auch größere Kinder ihre Freude haben konnten. Sehr interessant war der Auftritt der Verwaltung, die Jim und Lukas über die Einreise-Bedingungen von Mandala informierte: »Vorname, Mittelname, Nachname, geboren, wo und wann, haben Sie eine Bestätigung, einen Ausweis, ein Testament? Sind Sie langsam oder groß, klein oder dumm? Geben Sie uns Steckbrief, Vollmacht, dann kommen Sie rein, vorausgesetzt Sie zeigen ihre Zeugnisse!« Lebensnah und lustig fanden das ganz besonders jene, die in der Nähe von Bürgermeister Frank Haberbosch saßen.

Fazit: Jim Knopf lohnt – trotz kleiner Längen – den Besuch. Prädikat sehenswert.