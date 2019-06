Für das Fest zum zehnjährigen Bestehen hat sich das KIZ-Team eine Menge toller Aktionen einfallen lassen. »Jahrmarktspiele« wie Dosenwerfen, Pingpong-Dart und Glücksraddrehen moderierte Mitarbeiter Peter Dürr. Vor dem Lokal luden Biergartentische zum Mitein­ander bei Kaffee und Kuchen ein.

Marktplatzrallye vorbereitet

Helfer Frank Slonka hatte eine Marktplatzrallye vorbereitet. Dabei bekamen jeweils drei Spieler eine gemeinsame Laufkarte und suchten anhand von Fotos markante Punkte rund um den Lübbecker Markt, zum Beispiel den Schandpfahl an der Mauer zum Burgmannshof oder den Bierbrunnen. Dort waren Kästchen versteckt, die Zettel mit Lösungsbuchstaben enthielten.

Peter Dürr ist als Moderator bei den Spielangeboten des Festes in seinem Element gewesen. Foto: Ria Stübing Peter Dürr ist als Moderator bei den Spielangeboten des Festes in seinem Element gewesen. Foto: Ria Stübing

Alle fünf Zettel bildeten die Lösung »KIZ 19« und bescherten den Spielern ein Freigetränk. »Das hat richtig Spaß gemacht«, freute sich Vanessa Lehmann, die mit ihren Mitstreitern als eine der Ersten auf die Jagd nach der Lösung ging.

»Der ursprüngliche Gedanke bei der Gründung des KIZ war es, ein geschütztes Umfeld zu bieten, in dem die Gäste Gespräche führen und ihre Sorgen und Nöte teilen können«, erklärt Isbrandt den Unterschied der Einrichtung zu anderen Gaststätten. Jedoch nutzen nicht nur die Klienten des Wittekindshofes das KIZ, um sich zu treffen und Freizeitangebote zu nutzen.

»Ramba Zamba« beim Fußball

Externe Gäste, etwa vom Club 74 oder der Lebenshilfe und andere Interessierte sind ebenfalls willkommen. Sie kommen zum Kaffeetrinken, Klönen, Spielen oder gemeinsamen Anschauen der Bundesligaspiele an den Samstagen. »Wenn wir samstags Fußball gucken, ist immer richtig Ramba Zamba«, sagt Isbrandt. Das Verhältnis von Menschen mit Beeinträchtigung zu externen Gästen schätzt er dabei auf 50:50. Neben regelmäßigen Angeboten wie dem Spieleabend am Dienstag und dem »Salattag«, an dem freitags jeder Gast seinen Salat selbst zusammenstellen darf, gibt es besondere Aktionen . Dazu zählte ein Infoabend zur Europawahl oder Ostereierfärben an Karfreitag. Von April bis Juni gibt es zudem einen Lauftreff für alle, die Spaß an der Bewegung haben.