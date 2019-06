Lübbecke (WB/wk). Noch ist es ruhig in Lübbecke. Doch das wird sich am 28. Juni ändern. Dann beginnt das Bürgerschützenfest, und die Böllerschüsse der Artillerie sind weithin zu hören. In diesem Jahr feiert die kleinste Einheit im Bataillon ihr 175-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gibt es eine Sonderausstellung in der Sparkasse Minden-Lübbecke an der Osnabrücker Straße.