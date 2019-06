Gehlenbeck(WB). Wenn die Kaktus-Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde Gehlenbeck am Samstag, 15. Juni, ihre Mittsommerparty feiert, ist auch die Rahdener Band The New Foggy Few mit dabei.

Los geht es um 20 Uhr im Pfarrgarten, bei Regen wird die Party ins Gemeindehaus verlegt. Eintrittskarten gibt es für 9 Euro im Vorverkauf in der Bücherstube Lübbecke, dem Gemeindebüro und der Volksbankfiliale Gehlenbeck. Eine Abendkasse für Kurzentschlossene ist geöffnet.

Mit etwas Glück lassen sich beim WESTFALEN-BLATT-Gewinnspiel auch Freikarten gewinnen. Wer am Donnerstag, 13. Juni, zwischen 12 und 12.10 Uhr die Rufnummer 05741/342919 wählt, kommt in die Verlosung um zwei mal zwei Eintrittskarten. Folgende Frage ist zu beantworten: Welche Stilrichtung spielt die Band The New Foggy Few?