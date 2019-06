Die Mitglieder des Blasheimer Sportclubs laden am Samstag, 15. Juni, zum Festakt und zur Jubiläumsparty ein. Ab 18 Uhr geht es mit einem Sektempfang los.

Blasheim (WB). Mit dem Blick auf das Gründungsjahr 1894 wird klar, der Blasheimer Sportclub – kurz BSC – schaut in diesem Jahr auf eine 125-jährige Vereinsgeschichte zurück. Daher laden die Mitglieder des Vereins am Samstag, 15. Juni, zum Festakt und zur Jubiläumsparty ein.

Begonnen hat alles im vorletzten Jahrhundert, als sich junge Blasheimer Zigarrenmacher zusammensetzten und einen Turnverein gründeten. Heute bietet der etwa 1100 Mitglieder zählende Verein neben dem klassischen Gerätturnen ein umfangreiches Sportangebot aus Fußball, Tischtennis sowie Fitness- und Gesundheitssport und ist damit aus Blasheim und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken.

Der BSC hat sich aus diesem Grund das Jubiläumsmotto »125 Jahre BSC – Eine Gemeinschaft aus Sport, Kultur und Tradition« gewählt. »Unsere BSC-Familie aus jungen und junggebliebenen Mitgliedern ist eine wertvolle und wichtige Gemeinschaft«, sagt der erste Vorsitzende Bernd Wacker.

Ein Leben lang BSC

Die sportliche Vielfalt im Blasheimer Sportclub reicht von breitensportlichen Angeboten bis hin zum Leistungssport und so ist es möglich, als Kleinkind beim Kinderturnen oder den Minikickern einzusteigen und sein Leben lang dem BSC treu zu bleiben.

Neben dem regelmäßigen Sportbetrieb leistet der Verein aber auch seinen kulturellen Beitrag zum Dorfleben. Aus dem traditionellen Turnverein hat sich über die vergangenen 125 Jahre ein moderner Sportverein entwickelt, der zum einen auf qualifizierte Übungsleiter und Trainer und zum anderen auf neue Trainingsmethoden und –geräte setzt. Gute Bespiele sind der im Vorjahr eingeweihte Kunstrasenplatz, der eine fast ganzjährig nutzbare Trainingsmöglichkeit für alle Fußballmannschaften bietet, und die gute Ausstattung an Turngeräten, die hohen Wettkampfanforderungen gerecht wird.

Auch mit der Überarbeitung der Vereinssatzung, die eine Umstrukturierung des Vorstandes zur Folge hatte, und dem engagierten Jugendrat sind zukunftsweisende Schritte gemacht worden. Ein besonderes Augenmerk wirft der BSC mit einer eigens verfassten Festschrift auf das vergangene Vierteljahrhundert. Eine kleine Gruppe aus ehemaligen Vorstandsmitgliedern berichtet darin über sportliche Erfolge, gesellige Runden, abenteuerliche Ausflüge und der einen oder anderen Anekdote aus den Sportgruppen.

Sektempfang auf dem Schulhof

Die Ausgabe der Festschrift erfolgt an diesem Samstag, 15. Juni, zum Festakt in der Blasheimer Turnhalle. Ab 18 Uhr lädt der BSC zum Sektempfang auf dem Schulhof ein. Um 19 Uhr startet der große Festakt mit sportlichen Darbietungen aus Turnen, Fußball, Tischtennis, Tanzen und Akrobatik. Dazu werden zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Sport erwartet. Ebenso sollen Mitglieder ausgezeichnet werden, die sich jahrelang für ihren Sport im BSC engagiert und eingesetzt haben.

Im Anschluss wird ab 21 Uhr auf dem Sportplatz mit der Band »Fey Stuff« und dem DJ »Mc Geady« weitergefeiert. Im Vorfeld können Tische mit einem 10-Liter-Bierfass oder drei Flaschen Hugo per Mail an info@bsc-blasheim.de reserviert werden. Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten sind alle Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Partner des Blasheimer Sportclubs herzlich eingeladen. Der Eintritt ist am Samstag frei.