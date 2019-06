Insgesamt stehen den Sportvereinen sowie den Sportverbänden in den Kreisen und Kommunen landesweit 300 Millionen Euro bis zum Jahr 2022 zur Verfügung. Davon sollen 30 Millionen Euro noch in diesem Jahr fließen, die weiteren 270 Millionen bis zum Ende des Förderzeitraums.

Vereine und Verbände können ab sofort auf die Stadt- und Kreissportbünde mit Projektvorschlägen zugehen. Diese können dann ab dem 1. Oktober 2019 priorisierte Vorschlagslisten beim Land einreichen. Mit den Fördergeldern sollen unter anderem nachhaltige Modernisierungen, Sanierungen sowie der Umbau oder Ersatzneubau von Sportstätten und Sportanlagen finanziert werden.

Die Verteilung der Gelder Minden: 1.107.535 Euro, Bad Oeynhausen: 661.835, Porta Westfalica: 480.305, Petershagen: 345.980, Espelkamp: 337.745, Lübbecke: 345.370, Hille: 300.000, Hüllhorst: 300.000, Pr. Oldendorf: 300.000, Rahden: 300.000, Stemwede: 300.000.

Das Förderprogramm setzt aus Sicht der Minden-Lübbecker CDU-Landtagsabgeordneten Kirstin Korte und Bianca Winkelmann neue Maßstäbe: »So eine hohe Förderung für den Sport hat es in Nordrhein-Westfalen bislang noch nicht gegeben.« Damit hätten Sportvereine nun die Möglichkeit, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätteninfrastruktur anzubieten. »Nur wenn die Vereine ihre Sportstätten auf den neuesten Stand bringen können, sind sie auch in der Lage, ihre vielfältigen und wichtigen Aufgaben in unserer Gesellschaft noch besser wahrzunehmen«, heißt es von Korte und Winkelmann. In der Zeit der rot-grünen Landesregierung seien Investitionen in Sportstätten vernachlässigt worden. Mit dem Programm würde die Koalition aus CDU und FDP nun ein »deutliches Zeichen« setzen.