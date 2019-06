Von Jessica Eberle

Lübbecke (WB). Es ist der 4. April 1945, als britische Truppen in Lübbecke einmarschieren. Von vielen werden die Soldaten als Helden gefeiert, die sie von den Nazis befreien – von manchen aber auch als Besatzer gefürchtet. Das Areal am Church House ist als Militärgelände der Briten noch ein Zeugnis dieser Zeit. Samstag sind die letzten Truppen verabschiedet worden.

In Lübbecke geht mit diesem Abschied am 15. Juni ein Stück Zeitgeschichte zu Ende. Das britische Militärgelände wurde offiziell aufgelöst. Das Stück Boden gehört nun wieder dem deutschen Bund. Die letzte Liegenschaft der Briten in Lübbecke ist »zurückgegeben« worden.

Hintergrund des Ganzen ist die Mission »Drawdown«, die 2010 vom britischen Verteidigungsministerium beschlossen wurde. Demnach sollen bis 2020 die militärischen Hauptquartiere der Briten in Deutschland geschlossen werden. Etwa 20.000 Soldaten sollen auf diese Weise an Standorte in Großbritannien zurückgeschickt werden.

Ehrengäste zum Abschied

Briten nehmen Abschied aus Lübbecke Fotostrecke

Foto: Jessica Eberle

Grund hierfür sind unter anderem Sparmaßnahmen bei Betriebskosten. Ungefähr 240 Millionen Pfund will das Verteidigungsministerium damit sicherstellen. Abschied genommen wurde auf dem Gelände am Church House. Die Einrichtung gehört den britischen Streitkräften Deutschlands an, den BFG (British Forces Germany). Von 1938 bis 1945 wurde das Gebäude als Ausbildungsstätte der NSDAP genutzt, als sogenannte Schulungsburg. Bis vor kurzem war das Church House an der Wartturmstraße die zentrale kirchliche Begegnungsstätte der britischen Armee in Deutschland und somit ein Rückzugsort für britische Soldaten und ihre Angehörigen.

Die Veranstaltung am Samstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eingeladen waren unter anderem Bürgermeister Frank Haberbosch, der Oberbefehlshaber der britischen Truppen, Richard Clements, der oberste Geistliche der britischen Armee, Clinton Langston, sowie Richard Downs, Hausherr des Church House.

Militärparaden als Höhepunkt

Ein Höhepunkt im Programm waren die Militärparaden, die die britischen Soldaten aufführten. Zu dieser Zeremonie trugen sie ihre Uniformen und marschierten auf dem Gelände auf und ab, während sie die Gäste gleichzeitig musikalisch unterhielten. Auch Bürgermeister Frank Haberbosch fand diese Darbietung faszinierend: »Es ist natürlich spannend, so eine Parade zu erleben und die Soldaten in ihren Uniformen zu sehen«, sagte er.

Haberbosch betonte zudem, dass diese Zeremonie für die Engländer von großer Bedeutung sei. Besonders klar wurde das anhand der bewegenden Abschiedsrede von General Clinton Langston: »Es ist schrecklich zu wissen, dass wir vermutlich nicht wieder an diesen Ort zurückkehren werden. Für uns ist dieser Platz nicht nur eine physikalische Größe. Dieses Haus wird umgeben von einer spirituellen Kraft.«

»Brüder und Schwestern«, als »Freunde«, die dieses Haus prägen

Langston bezeichnete die Gäste als »Brüder und Schwestern«, als »Freunde«, die dieses Haus geprägt hätten und mit großer Freude an den Veranstaltungen darin teilgenommen hätten. Die Worte rührten einige der Gäste zu Tränen. Als schließlich die britische Fahne unter feierlich-leisen Klängen heruntergeholt wurde, mussten ebenfalls Taschentücher gezückt werden. Viele der Gäste waren über Jahre an diesen Ort gekommen, an dem viele Erinnerung hängen.

Was mit dem Haus nun passiert, ist noch unklar. General Langston betonte allerdings, dass die Bedeutung des Church House für die britische Gemeinschaft unermesslich hoch sei. Egal was komme, das Haus bleibe immer ein Teil der Armee, stellte er fest.