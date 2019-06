Am Samstag hat es sicherlich das eine oder andere überraschte Gesicht im Mühlenkreis gegeben. Denn obwohl es am frühen Samstagmorgen geregnet hat, sind Gartenmöbel, Balkongeländer, Fensterscheiben oder Autos in weiten Teilen der Region von einer Staub- und Sandschicht überzogen gewesen. Diese Schicht ist Sand aus der größten Wüste der Welt, weiß Diplom-Meteorologe Friedrich Föst aus Lübbecke.

»Tiefdruckgebiete über der iberischen Halbinsel und dem westlichen Mittelmeer haben in der vergangenen Woche durch kräftige Winde Tonnen von feinem Sand und Staubpartikeln aus der Sahara in die Atmosphäre aufgewirbelt«, erzählt Föst. Mit südlichem Wind sei der Sand und Staub dann auch in den mehr als 3500 Kilometer entfernten Mühlenkreis transportiert worden. »Das ist eine Seltenheit«, sagt Föst. Normalerweise seien vor allem die Alpen eine Art »natürliches Schutzschild«. Dass die feinen Sandkörner nun auch im Kreis Minden-Lübbecke gelandet seien, habe vor allem an den morgendlichen Regenschauern gelegen.

»Eine kleine meteorologische Rarität«

»In den frühen Morgenstunden am Samstag überquerte uns eine Kaltfront mit Regenschauern, die den feinen Staub und Sand aus der Luft herausgewaschen hat«, erklärt Friedrich Föst. Nachdem das Wasser rasch verdunstet sei, sei ein dünner, rostbrauner Staub- und Sandüberzug auf vielen Oberflächen in der Region liegen geblieben. »Schon am Freitag konnte man dieses Phänomen am leicht milchig-trüben Himmel erahnen«, sagt der Diplom-Meteorologe.

Bei dieser besonderen Wetterlage sprechen Meteorologen vom sogenannten Blutregen. Dieser kann rund um den Globus auftauchen, egal zu welcher Jahreszeit. »Im Frühling und Frühsommer lässt sich eine Häufung feststellen, da zu der Zeit noch häufiger Tiefdruckgebiete bis ins Mittelmeer ziehen, die dann den Sand und Staub in den Norden transportieren«, berichtet Föst. Generell sei dieses Wetterphänomen im Mühlenkreis gar nicht mal so selten »In dieser recht ausgeprägtem Form aber doch eine kleine meteorologische Rarität«, sagt Föst. Das letzte Mal, dass es so etwas fast flächendeckend im Mühlenkreis gegeben habe, sei im November 2017 der Fall gewesen.