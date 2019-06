Lübbecke/Hille (WB). Zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer ist es in Eilhausen gekommen. Doch statt sich um den auf der Straße liegenden schwer verletzten Fahrradfahrer zu kümmern, fuhr der Autofahrer nach Polizeiangaben davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 72-jähriger Mann aus der Gemeinde Hille war mit seinem Rad am späten Nachmittag zunächst von der B 65 nach rechts in die Eichholzer Straße abgebogen. Als der Mann um kurz vor halb sechs die Kreuzung mit der Feldstraße passieren wollte, wurde er von dem aus Richtung Gehlenbeck kommenden Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Polizisten sicherten akribisch die Spuren an der Unfallstelle. Foto: Polizei

Anschließend, so die ersten Ermittlungen der Polizei, entfernte sich der Wagen auf der Feldstraße in Richtung Nettelstedt. Ein Zeuge gab gegenüber den Beamten an, dass er einen hellen oder beigefarbenen Mercedes habe davon fahren sehen. Rettungssanitäter kümmerten sich um den Hiller und brachten ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Der gesuchte Wagen müsste aufgrund des Spurenbildes an der Unfallstelle im Frontbereich sowie der Motorhaube beschädigt sein.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, denen ein derart beschädigter Mercedes bekannt ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 05741/2770 in Verbindung zu setzen.