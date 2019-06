Ein Anwohner des Eikewegs hatte nach Polizeiangaben die Sachbeschädigung beobachtet und die um kurz vor 23 Uhr in Richtung der Unterführung zur Rahdener Straße gehenden Männer verfolgt.

Als Beamte auf die Gesuchten aufmerksam wurde, gab das Duo an, ein Unbekannter hätte sie in der Unterführung plötzlich attackiert. Dieser habe mit russischem Akzent dabei von einem beschädigten Auto gesprochen. Nach dem Angriff, bei dem sich die Jugendlichen zur Wehr setzten, sei der Mann in Richtung Wiehenweg davon gegangen. Zudem gab das Duo an, auf ihrem Heimweg von einer Feier nicht im Eikeweg gewesen zu sein.

Anschließend wurden die jungen Männer vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ein.