Von Andreas Kokemoor

Lübbecke-Blasheim (WB). Was hat das Internationale Olympische Komitee mit dem BSC Blasheim gemeinsam? Beide wurden 1894 gegründet – vor 125 Jahren. Über Feierlichkeiten beim IOC wurde am vergangenen Wochenende nichts bekannt. Dafür hat der BSC Blasheim sein Jubiläum mit einem Festakt, einem Showprogramm und vielen Ehrengästen zelebriert.

»BSC Blasheim, du bist mein Verein!« Das sangen die Altherrenfußballer des Vereins, frei nach der Hymne von Marius Müller Westernhagen (»Johnny Walker. Du bist mein bester Freund«). Viele der 250 Besucher in der Turnhalle summten die Melodie mit.

Das Jubiläum stand unter dem Motto: »125 Jahre BSC – eine Gemeinschaft aus Sport, Kultur und Tradition«. Der Vorsitzende Bernd Wacker beschrieb es in seiner Festrede so: »Beim BSC betreiben wir Sport gemeinsam. Sport steht stellvertretend für Breiten- und Leistungssport, Gesundheitssport und Trendsport.« Wacker sagte, er sehe den Verein als Teil der Dorfgemeinschaft, als einen Teil, der das Dorfleben mitgestalte – zum Beispiel auch bei den Feierlichkeiten zu 1050 Jahre Blasheim. Unter dem Begriff Tradition würde der BSC Wertevermittlung, soziales Miteinander und Fairness leben.

»Hören Sie nicht auf, sich zu bewegen!«

Bernd Wacker hätte am liebsten alle 1097 Mitglieder geehrt. Denn jedes Mitglied sei ein Teil des Jubiläums. Und doch wusste der Vorsitzende des BSC Blasheim ein Mitglied hervorzuheben: Den 94-jährigen Karl Horstmann. Er ist das älteste Mitglied. Vor drei Jahren erhielt er die Ehrenurkunde für 70-jährige Mitgliedschaft. Horstmann ist nicht nur die längste Zeit im Verein, sondern er hat durch seine Vorstandsarbeit und turnerischen Leistungen über Jahrzehnte die Geschicke des BSC geprägt – und er tut dies auch heute noch. Der Senior empfahl Sportlern und Gästen: »Hören Sie nicht auf, sich zu bewegen!« Horstmanns Tochter Elke Thilo leitet seit Jahrzehnten die Turnabteilung.

Das Turnen hat im BSC dazu beigetragen, dass das »S« im Vereinsnamen auch für Spitzensport steht. In seiner Funktion als stellvertretender Landrat überbrachte Reinhard Wandtke die Glückwünsche des Kreises. 125 Jahre seien ein stolzes Alter. Wandtke stellte das Ehrenamt heraus, das von Generation zu Generation in Blasheim gelebt würde.

31 Mitglieder bei der Gründung

Der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Reinhold Wöstehoff, erklärte mit Blick auf das turnerische Element im Verein, dass sich die Gründerväter auf die Spuren von Turnvater Jahn begeben hätten. Glückwünsche kamen auch von Gundolf Walaschewski, dem Präsident des FLVW. Er erinnerte an die Gründung des IOC und nannte das Jahr 1894 »sporthistorisch bedeutend«.

Es war im Frühsommer 1894, als junge Blasheimer Zigarrenmacher sich in der Zigarrenfabrik Todtmann eingefunden hatten, um den Turnverein zu gründen. Man fand bald Zulauf und hielt im Gasthof Weßling die Gründungsversammlung ab. Am 14. Juli 1894 wurden dann vom ersten Vorstand des TV Jahn Blasheim »die Statuten in Vorschlag gebracht und mit größter Majorität festgesetzt« – so hält es Schriftwart Heinrich Hartmann in seinem Protokoll fest. Am 23. August 1894 wird dem »Herrn und Amtmann Freiherr von Quadt, Hochwohlgeboren, Pr. Oldendorf, ganz gehorsamst« mitgeteilt, dass die Mitgliederzahl des Turnvereins bei der Gründung 31 beträgt.

»Bleibt Euren Wurzeln treu, hegt und pflegt sie«

Das erste Fußballspiel des BSC gegen Stockhausen fand 1914 statt. Bis zum Durchbruch dieser Sportart vergingen aber noch sieben Jahre, dann wurde eine eigenständige Sportgruppe innerhalb des Vereins gebildet, mit eigener Spielerkasse. Doch noch heute stellen die Turner die stärkste Abteilung. Marlies Schmale, Vizepräsidentin des Westfälischen Turnerbundes aus Fabbenstedt, sagte: »Bleibt Euren Wurzeln treu, hegt und pflegt sie.« Professor Dr. Jens Große gab dem BSC mit auf den Weg, den nächsten Generationen die Chance zu geben, neue Impulse zu setzen, Veränderungen zuzulassen und Traditionen zu bewahren.