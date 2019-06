Von Jessica Eberle

Lübbecke (WB). Das Lübbecker Bürgerbataillon feiert vom 28. bis zum 30. Juni das 527. Schützenfest. Zwei Wochen vor dem Fest wird traditionell zur Königsbowle eingeladen. Es war der Tag, an dem die amtierenden Schützenkönige Patrick Lindemann und Jan Kleine-Beek ihre Orden stiften.

Ausgelassene Stimmung im Braustübchen: Das Schützenbataillon kam am Samstag zusammen, um ihre Könige nach althergebrachter Art zu ehren. Vor zwei Jahren waren dem 28-jährigen Lebensmitteltechnologen Patrick Lindemann und dem 29-jährigen Maschinenbauer Jan Kleine-Beek perfekte Schüsse gelungen.

Die Tradition besagt, dass jeder Schützenkönig einen Orden an das Bataillon stiften darf. Diesen kann der König nach Belieben gestalten. Maschinenbauer Kleine-Beek hat sich zwecks Job für einen Messschieber entschieden, der auf dem Orden prangt. Auf der silbernen Medaille befindet sich außerdem der Wartturm. Schließlich gehört Kleine-Beek dem Turmkanonenzug an. Auch eine Mühle fand Platz auf dem Orden. Hintergrund dafür: Des Königs Vorfahren waren Müller. Kleine-Beek hat 2017 erstmals am Schießen teilgenommen: »Ich schätze mal, das war ein Glückstreffer.«

Auch Lebensmitteltechnologe Lindemann hat seinen Beruf auf dem tellerförmigen Orden verewigt. Dort finden sich nämlich auch ein Erlenmeyerkolben und eine Weizenähre. Außerdem hat der 28-Jährige sein Familienwappen in den Orden eingravieren lassen.

Der Festakt wurde außerdem für Ernennungen und Beförderungen genutzt. Nach 30 Dienstjahren im Offizierskorps erhielt Hauptmann Jobst-Peter Gerlach-von Waldthausen eine Inaktivierungsurkunde mit graviertem Bierkrug. Selbiges ging auch an Hauptmann Klaus Watermann, der immerhin 23 Dienstjahre auf dem Buckel hat. Zu Leutnants ernannt wurden Stefan Brenner und Dirk Schnake. Sie erhielten eine Ernennungsurkunde, die Satzung des Offizierskorps und die »Kriegsartikel« des Bataillons.

Uwe Hannemann und Nicholas Mühlnikel wurden in den Stand des Oberleutnants befördert. Beide sind bereits sieben Jahre im Offizierskorps aktiv.

Auch im Unteroffizierskorps standen Beförderungen an. Zum Oberfeldwebel befördert wurden Peter Kleffmann und Alf Schilberg. Dirk Kröger, Thomas Schüttenberg und Karsten Pott erhielten die Beförderungsurkunde zum Feldwebel.

Am späten Abend schaute auch Bürgermeister Frank Haberbosch vorbei. Zuvor hatte er am Church House den Abschied der Briten begleitet. Die Königsbowle wollte er aber nicht ganz verpassen: »Die Bürgerschützen hier in Lübbecke sind etwas ganz Besonderes. Ich freue mich schon darauf bald wieder selbst mal Hand anzulegen«, sagte Haberbosch.