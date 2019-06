Von Friederike Niemeyer

Zehn Sporthallen im Stadtgebiet, dazu drei Sportplätze werden in den nächsten Tagen mit 13 Defibrillatoren ausgestattet. Die Volksbank-Stiftung »Von Menschen für Menschen unserer Region« zahlt die Anschaffungskosten in Höhe von 35.000 Euro, die Stadt übernimmt für zwölf Jahre die Wartungskosten von 18.000 Euro und der Stadtsportverband und die angeschlossenen Vereine bilden ihre Übungsleiter im Umgang mit dem Gerät im Rahmen der Ersten Hilfe aus.

Vereine und Schulen haben sich als »Paten« dazu verpflichtet, die Defibrillatoren vor Ort im Auge zu behalten und das Thema Herzsicherheit ins Bewusstsein zu bringen. Denn, so formulierte es Montag Reinhold Wöstehoff vom Stadtsportverband: »Es ist ein wichtiger Schritt, nicht nur solch ein Gerät zu haben, sondern es auch einsetzen zu können.« Und mit diesen 13 Geräten, das wurde bei der Vorstellung des Projekts im Rathaus deutlich, kann wirklich jeder im Falle eines Herznotfalls erste Hilfe leisten, bis der Rettungswagen angekommen ist.

»In Isenstedt und Brockum konnten damit auch schon Betroffene gerettet werden«

An den Lübbecker Sportstätten kann im Herz-Notfall künftig besser geholfen werden. Volksbank-Stiftung und Stadt Lübbecke finanzieren 13 Defibrillatoren, die heimischen Sportvereine kümmern sich darum, dass sie vor Ort Beachtung finden: (von links) Andreas Schwarze von der Stiftung, Bürgermeister Frank Haberbosch und Reinhold Wöstehoff vom Stadtsportverband. Foto: Friederike Niemeyer

Dass diese Mitarbeit der Vereine entscheidend für das Gelingen sei, betonte auch Bürgermeister Frank Haberbosch. Er erinnerte an den Anstoß zu diesem Projekt: Der TuS Gehlenbeck hatte einen Defibrillator beantragt. Damit kein Verein bevorzugt werde, hatte die Stadt dies zwar abgelehnt, sich aber nach einer Lösung für alle Sporthallen umgetan und in der Volksbank-Stiftung einen Partner gefunden. Denn die Stiftung hat seit 2015 bereits 13 Geräte im Lübbecker Land platziert. »In Isenstedt und Brockum konnten damit auch schon Betroffene gerettet werden«, berichtete der stellvertretende Stiftungsvorsitzende Andreas Schwarze. Entscheidend sei, dass an den Lübbecker Sportstätten das Patenmodell umgesetzt werde. »Es ist wichtig, dass gezeigt wird, wie extrem einfach die Geräte einzusetzen sind, damit sie nicht nur an der Wand hängen.«

Carsten Holtgreve vom Hersteller Struck Medizintechnik aus Enger führte den Defibrillator gleich an einer Puppe im Sitzungssaal einmal vor und winkte Bürgermeister Frank Haberbosch zur Herz-Druckmassage heran. Der drückte kräftig zu – und das ist auch nötig, damit ausreichend Sauerstoff im Blut zirkulieren kann. »Ein Kammerflimmern kann jeden treffen«, sagte Holtgreve. Wichtig sei, wenn ein Mensch ohne Atmung und Puls am Boden liege, dass vor Ort rasch gehandelt werde: Notruf, Herz-Druckmassage, Defibrillator, Rettungsdienst laute die Notfall-Kette, die Leben retten kann. Der Defibrillator ist aus zwei Gründen eine so große Unterstützung bei der Ersten Hilfe: Er »entscheidet« selbstständig, ob er einen Elektroschock für das aus dem Takt geratene Herz auslöst, und er gibt mit klaren präzisen Sätzen Anweisungen für die Ersthelfer. So muss niemand Sorge haben, etwas falsch zu machen.