Lübbecke (WB/lmr). Seit fast 40 Jahren hat sich die Espelkamperin Ria Knippschild der Kunst verschrieben. »Abstrakt und farbvoll muss es sein«, sagte sie am Sonntag, bei der Eröffnung der Ausstellung mit dem passenden Name »Farbe« im Speicher am Burgmannshof in Lübbecke. 31 Werke, die einen Querschnitt der Kunst der Espelkamperin wiedergeben, sind bis zum 14. Juli im Speicher am Markt zu sehen.