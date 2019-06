Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). In der Lübbecker Kirchengemeinde gibt es Baustellen. Das Presbyterium muss sich nicht nur über die bevorstehende Sanierung der Andreaskirche Gedanken machen. Es gilt vielmehr, eine immer kleiner werdende Gemeinde auf die kommenden Jahrzehnte vorzubereiten . Was geplant ist, wurde am Montagabend auf einer Gemeindeversammlung erläutert.

Drei Bezirke gab es bislang, seelsorgerisch betreut durch drei Pfarrer. Diese Zeiten werden bald der Vergangenheit angehören. Pfarrer Eckhard Struckmeier geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Seine Pfarrstelle kann mit Blick auf die Entwicklung der Gemeinde nicht neu besetzt werden. »Vor zehn Jahren hatten wir 12.000 Gemeindeglieder, heute sind wir 7200«, sagte Pfarrer Eberhard Helling vor etwa 100 Zuhörern im Thomas-Gemeindehaus. Jährlich schrumpfe die Gemeindezahl um etwa 100 Personen. Bedingt sei das zum einen durch den demografischen Wandel, zum anderen durch Kirchenaustritte. Die Zahl der Taufen könne diese Entwicklung nicht kompensieren.

Das Interesse an der Gemeindeversammlung im Thomas-Gemeindehaus war groß. Es wurde offen miteinander diskutiert. Foto: Kai Wessel

Für das Problem, wie mit dem bisherigen Pfarrbezirk von Eckhard Struckmeier zu verfahren ist, gibt es zwei Optionen. Die eine sieht vor, den Thomasbezirk von Pfarrerin Sabine Heinrich künftig über die Bahnhof- bis zur Wittekindstraße auszudehnen. Alles was südöstlich davon liegt, fällt dem Matthäusbezirk zu. Diese Lösung stieß wegen der gewachsenen, seelsorgerlichen Beziehungen auf mehr Zustimmung als die Nord-Süd-Aufteilung. Hier würde die B 65 die Grenze bilden.

»Ich gehe seit 40 Jahren um 10 Uhr zur Kirche«

Wie und wo künftig Gottesdienst gefeiert wird, erläuterte Pfarrerin Sabine Heinrich. Vorgesehen ist, dass Gottesdienste im Thomas-Gemeindehaus nur noch samstags um 17.30 Uhr stattfinden. Ausnahmen bilden hohe kirchliche Feiertage. In der Andreaskirche ist der Gottesdienst sonntags um 10.30 Uhr vorgesehen. Dass der Beginn um 30 Minuten nach hinten verschoben wird, sorgte für Diskussionen: »Ich gehe seit 40 Jahren um 10 Uhr zur Kirche. Das ist mir zu spät«, sagte ein Besucher der Versammlung. In der Mehrheit befanden sich aber jene, die die Verlegung für familienfreundlich hielten. Ein Probelauf soll zeigen, wie die neuen Zeiten angenommen werden.

Über all diesen Plänen steht die Entwicklung in der Andreaskirche. Noch immer sei der Grund für die Feuchtigkeit und den muffigen Geruch in der Kirche nicht gefunden, erläuterte Finanzkirchmeister Dr. Peter Groß. Das beauftragte Fachbüro habe keine Hinweise auf wasserführende Schichten gefunden, die vom Berg aus gegen die Fundamente drücken könnten. Dafür aber seien in der Kirche 37 verschiedene Schimmelpilzarten gefunden worden. Groß sprach von einem »Sammelsurium von kleinen Tierchen«, die nicht gesundheitsgefährdend sein sollen. Bei den Probebohrungen wurde zu allem Überfluss eine Stromleitung getroffen.

Neue Orgel für die Kirche

Sobald die Ursache für die Feuchtigkeit feststeht, sollen Pläne zur Sanierung folgen. Deren Finanzierung dürfte die Möglichkeiten der Kirchengemeinde übersteigen. Groß sagte, er hoffe auf Hilfe aus der Wirtschaft, denn es seien größere Beträge nötig »als bei der Sonntagskollekte«.

Im Zuge der Sanierung soll dann auch gleich eine neue Orgel in die Kirche einziehen. Veränderungen sind zudem im Innenraum angedacht. »Wir haben zu viele Bänke, die nicht besetzt sind«, sagte Pfarrer Helling. Außerdem sollen die Kunstwerke der Kirche so positioniert werden, dass sie für Besucher sichtbarer werden. Beispielhaft wurde »Die Taufe Jesu im Jordan« des italienischen Künstlers Dosso Dossi genannt. Das Gemälde aus der Spät-Renaissance gehöre, so Helling, zu den wertvollsten Kunstwerken in Lübbecke – und sei bislang kaum wahrnehmbar.