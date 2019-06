Lübbecke (WB/ko). Vier Falkenküken hat der Nabu Minden-Lübbecke von einem Kran in einem Lübbecker Neubaugebiet gerettet. Die Vögel wurden mit Unterstützung der Feuerwehr aus ihrem 22 Meter hohen Nest geholt. Sie werden nun von Hand aufgezogen.

Sebastian Schulz von der Firma Zimmerer Profibau aus Preußisch Oldendorf hatte in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen, dass zwei große Falken um den Baukran kreisten. Sie bauten ihr Nest und brüteten vier gesunde Küken aus. Schulz teilte seine Beobachtungen Projektleiter Sebastian Jensch mit. Der wiederum informierte den Naturschutzbund. Das Bauunternehmen ließ seinen Kran auf der Baustelle stehen, bis die Jungfalken alt genug für einen Umzug waren.

Hermann Nagel vom Nabu Minden-Lübbecke findet das Engagement toll: »Das hätte nicht jeder gemacht.« Er fuhr, geschützt und gesichert wie ein Feuerwehrmann, mit der Drehleiter zum Nest hinauf, um die Vögel in einen Karton zu verfrachten. Das Nest lag etwa 60 Zentimeter tief im Stahlgerüst des Krans versteckt.

»Katzen haben wir ja schon öfter aus einem Baum geholt«

Unterbrandmeister Thorsten Berger, der den Einsatz in luftiger Höhe begleitete, erklärte: »Katzen haben wir ja schon öfter aus einem Baum geholt. Das hier aber war schon ein bisschen kribbelig.« Obwohl sich das Rettungskommando bereits genähert habe, seien die Altvögel sehr lange auf dem Nest sitzen geblieben, ehe sie schließlich doch abhoben.

Berger: »Dann drehten sie noch einmal eine Runde über unseren Feuerwehrkorb und waren weg.« Die Bauherrin schilderte, dass die Altvögel während der vergangenen Tage mit Argusaugen auf ihren Nachwuchs aufgepasst und sie liebevoll versorgt hätten.

»Aber Falken waren bislang nicht dabei«

Auch Hermann Nagel hatte vor der Rettungsaktion die Turmfalken genau beobachtet. Er berichtete, dass zuvor Dohlen den Baukran für ihren Nestbau im Blick gehabt hätten, aber von den Falken vertrieben wurden. Von den Bauarbeiten hätten sich die Vögel nicht stören lassen, sagte Nagel. Vor der Rettung kontaktierte er die Untere Naturschutzbehörde des Kreises. Die schickte Dirk Zapke. Der sagte, er habe schon Reptilien und Amphibien von Baustellen umgesiedelt. »Aber Falken waren bislang nicht dabei.«

Zapke brachte die jungen Turmfalken in eine Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen. Dort sollen die Vögel jetzt groß gezogen und später ausgewildert werden. Und die Baufirma? »Wir haben den Kran jetzt schon zwei Wochen länger stehen lassen, als wir eigentlich wollten«, sagte Zimmerer Schulz. Zum Glück hätte der Bauherr auf der nächsten Baustelle Verständnis für die Tierrettung gehabt. Er sei dazu bereit gewesen, eine »Bauverzögerung« in Kauf zu nehmen.