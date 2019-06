Mit Rucksack und guter Laune: Diese Reisegruppe ist am Mittwoch von Lübbecke aus per Bus zum Kirchentag nach Dortmund gefahren Foto: Kai Wessel

Lübbecke (WB/wk). Die Vorfreude ist riesig: Am Mittwoch sind drei Busse aus Lübbecke, Tengern und Levern in Richtung Dortmund aufgebrochen. Das Ziel für etwa 120 Mitfahrer ist der 37. Evangelische Kirchentag.

Bis zum Sonntag warten zahlreiche Veranstaltungen rund um die Westfalenhallen. Von den Besuchern aus dem Kirchenkreis Lübbecke übernachten viele in einer Schule. Von dort geht es per Straßenbahn zu den Veranstaltungen. »Und da werden meistens schon Lieder gesungen«, sagt Reiseleiterin Ulrike Nebur-Schröder. Im Bus, der am Mittwochmittag vom Reiseunternehmen Aschemeyer in Lübbecke startete, saß eine bunte Mischung aus jungen und älteren Kirchentagfans. »Ich freue mich besonders auf ein Konzert mit Maybebop«, sagte Ida Lorenschat (15) aus Rahden. Torben Dümke aus Lübbecke will nach dem Eröffnungsgottesdienst auf jeden Fall das große Straßenfest miterleben. Zurück geht’s am Sonntag.