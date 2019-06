Von Kai Wessel

Der Benefizlauf des FC Lübbecke, der noch bis Fronleichnam, 14 Uhr, andauert, erwies sich am Mittwoch als echter Härtetest. Die Fünf- und Sechstklässler des Wittekind-Gymnasiums, die um kurz nach 12 Uhr auf die Piste gingen, haben zwar ein besonderes Sportprofil beziehungsweise einen Schwerpunkt auf Sport gelegt, doch das Laufen auf der Aschebahn erwies sich als schweißtreibend. »500 Runden sollten wir schon schaffen«, sagte Sportlehrer Gernot Hirsch, der sich einen schattigen Platz unter einem Sonnenschirm gesucht hatte.

Lauf hat sich etabliert

Zwei Stunden zuvor waren Kinder aus sieben Lübbecker Kitas sowie von der Buschkampschule an den Start gegangen. Sie schlugen sich nach Auskunft von Philipp Knappmeyer wacker, obwohl es auch um 10 Uhr schon mollig warm war. Knappmeyer (»brutale Hitze heute«) gab zu Protokoll, dass er froh darüber sei, dass sich der Lauf inzwischen so gut etabliert habe. »Dass Kindergärten, Schulen, aber auch Firmen und viele andere hier mitmachen, ist einfach klasse.« Die Jagd nach Rekorden – vor zwei Jahren wurden mehr als 12.000 Runden gezählt – habe keine Priorität mehr. »Wir brauchen nicht das ständige schneller-weiter-höher. So wie es jetzt ist, ist alles cool.«

Der 100-Kilometer-Mann

Unter die Starter mischten sich zum wiederholten Male auch einige »Profis«. Bente Möhle (17) aus Espelkamp etwa, die ihr Training für den Wartturmlauf mit ein paar Runden für den guten Zweck verband. Sechs Stunden Zeit investierte Barre-Mitarbeiter Ingo Scheiding (49): »Mehr geht nicht, dann muss ich zu einer Familienfeier.« Und dann war da noch Jan Schwarz (39) aus Bielefeld, der seine Karriere als (nach eigener Aussage) »talentfreier Rechtsverteidiger« beim FC Lübbecke frühzeitig beendete, um es dann im Badminton in die deutsche Spitze zu schaffen. Nebenbei läuft Schwarz gerne lang und weit: »Ich bin heute hier, um meinem Jugendverein etwas zurückzugeben. Mein Ziel sind 100 Kilometer.« Am Nachmittag sorgte ein Gewitter für Abkühlung: »Wir haben uns über den Regen gefreut«, sagte Knappmeyer.

Die Einnahmen des Benefizlaufs fließen in die Jugendabteilung des FCL und ans Familienzentrum Mosaik. Das Sportfest wird nach dem Zieleinlauf an Fronleichnam am Freitag (Torwandschießen, 18 Uhr) und Samstag (10 Uhr, Minikicker-Turnier) fortgesetzt, ehe am Sonntag der Wartturmlauf folgt.