Anschließend gab es einen von der Autorin ausdrücklich gewünschten Gedankenaustausch. Schonungslos berichtet Christiane Wirtz im ersten Kapitel ihres Buchs über den Tag, als Bohrgeräusche an der Wohnungstür sie aus dem Schlaf rissen und wenige Momente später Menschen in ihrem Wohnzimmer standen, um die Zwangseinweisung der Erkrankten in eine geschlossene psychiatrische Klinik zu vollziehen. Die den Ereignissen vorangegangene Leidensgeschichte der Frau erstreckte sich über viele Jahre. Bereits mit 34 Jahren trat bei ihr die erste Psychose auf, 18 Jahre und vier Psychosen später folgte die Einweisung.

Als sie, einige Monate später, die Klinik verlassen konnte, stand sie vor dem Nichts: Die Eigentumswohnung zwangsversteigert, der Job gekündigt, die Lebensversicherung aufgebraucht und ein großer Teil des sozialen Umfelds hatte sich zurückgezogen.

Mut machen

Mit ihrem Buch will sie sowohl Erkrankten und deren Angehörigen Mut machen, als auch der Stigmatisierung von Betroffenen entgegenwirken. »Mein Buch soll eine Einladung sein, sich mit diesem sperrigen Thema zu beschäftigen«, erklärt Wirtz ihre Intention. Es würde Betroffenen und Angehörigen das Leben erheblich erleichtern, wenn die Vorurteile, die die Gesellschaft psychisch Erkrankten entgegenbringt, abnähmen, führt sie weiter aus. »Ich empfand mich selbst als nur noch halb so viel wert, als ich die Diagnose ›schizophren‹, oder genauer ›schizo-affektiv‹, erhielt«, berichtet die Journalistin aus ihren Erfahrungen mit der Erkrankung.

Doch anstatt aufzugeben, machte sie sich auf die Suche nach ihren inneren Ressourcen, nach ihren Wünschen für die Zukunft und sie wurde sich der Kraft bewusst, die in ihr steckte. Stück für Stück kämpfte sie sich ins ›normale‹ Leben zurück, hat mittlerweile eine Ausbildung in systemischem Coaching abgeschlossen und ein zweites Buch veröffentlicht. »Das Katzenprinzip: Immer auf den Füßen landen – Sieben Wege aus der psychischen Krise« ist Ende Mai erschienen und beinhaltet sieben Grundregeln, denen sie während ihrer Psychose instinktiv folgte und die ihr in ein neues Leben halfen. Auch hinterfragt sie hier einige Ansichten des Psychiatriesystems und ermutigt ihre Leser, an sich selbst zu glauben sowie in der Krise eigene Perspektiven zu entwickeln.

Reger Austausch

Viele Zuhörer, zumeist Angehörige von Betroffenen, hatten im Anschluss an die Lesung Fragen, die Christiane Wirtz mit Bedacht und Einfühlungsvermögen beantwortete. Es gelang ihr gut, von Angehörigen beschriebene Situationen aus der Sicht einer Betroffenen zu schildern. Bei Fragen nach Handlungsmöglichkeiten im Zusammenleben mit Betroffenen, denen die Krankheitseinsicht fehlt, zeigte sie die Möglichkeit auf, einen »EX-IN« zu kontaktieren. Diese Bezeichnung steht für, speziell ausgebildete, therapieerfahrene Patienten, die häufig leichter Zugang zum Betroffenen finden, da sie das Gleiche oder Ähnliches wie er erlebt haben.

Das Interesse am Austausch mit Christiane Wirtz war groß, aber der Zeitrahmen auf zwei Stunden festgelegt, sonst hätte dies sicher noch ein langer Abend mit weiteren interessanten Fragen, Gedanken und Lösungsansätzen werden können. Renate Hahn vom Club 74 dankte der Autorin und dem Publikum für die Einblicke in ihr Leben und den regen Austausch.