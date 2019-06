Von Ria Stübing

Traditionell treffen sich die 13 Mitglieder der seit der Gründung kleinsten Einheit im Lübbecker Bürgerschützenbataillon etwa anderthalb Wochen vor dem Festwochenende, um die Kartuschen für die Böllerkanonen zu stopfen und die Munition für die Vorderlader-Gewehre in Handarbeit herzustellen. Diesen regulären Diensttermin haben die Männer um Kommandeur Andreas Pothe in diesem Jahr zum Anlass genommen, einige Gäste einzuladen und ihnen einen Einblick in ihre – doch recht ungewöhnliche – Arbeit zu gewähren.

Neben Abordnungen der befreundeten Mindener Bürger-Eskadron und der Eskadron Petershagen-Eldagsen waren Bürgermeister Frank Haberbosch, Bataillonskommandeur Christoph Barre, die Adjutanten Heinrich Esdar und Klaus von Behren sowie Rolf Cornelius, der die Ausstellung zum Jubiläum der Artillerie in der Sparkasse gestaltet hat, zu Gast im Garten von Oberfeldwebel Karl-Friedrich Reisebrink. Des Weiteren hielt ein Filmteam die wichtigsten Momente der kleinen Feier in bewegten Bildern fest und dokumentierte ebenfalls die Herstellung der Munition für die Salutschüsse aus den Kanonen und für das Königsschießen.

Hochexplosiv

Was in der kleinen, eigens zu diesem Zweck eingerichteten Hütte so routiniert vonstatten geht, bedarf äußerster Umsicht, da es sich bei dem zu verarbeitendem Material um hochexplosives Schwarzpulver handelt. Ohne »Erlaubnis nach § 27 des Sprengstoffgesetzes«, in Schützenkreisen kurz »Böllerschein« genannt, darf hier niemand die Kartuschen stopfen. Weniger gefährlich gestaltet sich das Gießen der Bleikugeln für die Vorderlader-Gewehre, so dass auch Bürgermeister Frank Haberbosch sich hieran versuchte und diese Aufgabe mit Bravour meisterte. Es bleibt abzuwarten, ob der erste Dienstherr der Lübbecker Bürgerschützen auch beim Königsschießen am 30. Juni ein solch sicheres Händchen beweist.

Andreas Pothe nutzte den geselligen Abend auch, um einigen Menschen seinen Dank für ihr unterstützendes Engagement auszusprechen. Dieser galt insbesondere Christoph Barre, der die Einheit nicht nur mit erfrischenden Getränken versorgt, sondern auch Räumlichkeiten auf dem Brauereigelände zur Verfügung stellt, um die Kanonen warm und trocken einzulagern. Auch Rolf Cornelius, dem »Schützenfestdekorateur« dankte Pothe und lobte noch einmal seine Arbeit im Zusammenhang mit der aktuell in der Sparkasse zu besichtigenden Ausstellung, anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Artillerie.

»Jörg Seyffarth hat unser Buch gelobt, das macht uns natürlich stolz«, freute sich Andreas Pothe über den Zuspruch des Stadtheimatpflegers zur jüngst erschienenen Chronik. Besonderer Dank galt Karl-Friedrich Reisebrink, der alljährlich sein Grundstück für die Vorbereitungen der Artillerie zur Verfügung stellt. Bereits sein Vater, Oberfeldwebel Wilhelm Reisebrink, war 32 Jahre aktives Mitglied in der Artillerie und legte 1975 den Grundstein für diese Tradition, als er den Sprengstoffschein machte, um Pulver transportieren, lagern und zu Munition verarbeiten zu dürfen.

Vorfreude auf das Fest

Christoph Barre lobte ebenfalls die einzigartige Veranstaltung auf einem ebensolchen Grundstück und empfiehlt wärmstens die Chronik. Die Artillerie sei mit ihrer Dimension und Feuerkraft ein unverkennbarer Bestandteil des Bataillons. Sein weiterer Lob gilt Bürgermeister Frank Haberbosch, welcher mit seiner hohen Identifikation und Präsenz sehr wichtig für das Bataillon sei. Dieser drückte seine Vorfreude auf das Fest mit den Worten »Die Leute nehmen wahr, dass Schützenfest ist, wenn es ordentlich rummst« aus. Traditionell warten die Artilleristen mit ihrer Böllerkanone nämlich vor seiner Haustür auf. Und im Vorgriff auf das Königsschießen kündigte er an: »Ich will mein Bestes geben und wieder ordentlich draufhalten.«