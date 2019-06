Lübbecke (WB/jes). Im Laufe des Lebens sind Veränderungen unvermeidlich. Grund genug für den Kunstprojektkurs des Wittekind-Gymnasiums , eine Ausstellung zu kreieren. »The Art of Transformation« lautet das Projekt, bei denen die Schüler darstellen, welche Veränderungen sie erleben.

Wer bei der Eröffnung durch den Flur bei den Kunsträumen lief, konnte eine Reihe von Bildern und Skulpturen begutachten, die die Schüler gestaltet haben. Begleitet wurden sie dabei von den Kunstlehrerinnen Karen Meetz und Sandra Macharacek. In diesem Jahr lautete das Thema: Transformation – Veränderung.

Die stellvertretende Schulleiterin Eva Holzberger weiß, warum den Schülern gerade dieses Thema am Herzen lag. »Veränderungen gehören zum Leben dazu. Gerade die Heranwachsenden befinden sich in einem Transformationsprozess. In dieser Zeit werden sie vor viele, neue Fragen gestellt«, sagte Holzberger.

Ein Gesicht aus vielen

Veränderung – das bedeutet für einige der Schüler auch Vergänglichkeit. Das Alte geht und wird durch Neues ersetzt. Auf einigen Bildern haben die Jugendlichen Blumen porträtiert. Sie zeigen, wie die Pflanzen erst in voller Pracht aufblühen, bis sie schließlich verwelken. Die Botschaft dahinter: Etwas Schönes kann vergehen und zu etwas Neuem werden.

Kursteilnehmerin Lea Kopp hat das Thema Transformation wörtlich genommen. Für ihr Projekt hat sie einige Klassenkameraden fotografiert und einzelne Fragmente der verschiedenen Gesichter zu einem Gesicht zusammengefügt. Entstanden ist die Transformation verschiedener Individuen zu einer Einheit. An der Ausstellung mitgewirkt haben: Vanessa Janzen, Lea Kopp, Alicia Fricke, Joel Kröger, Luca Sophie Droste, Julian Maskos, Caroline Sun, Sarvin Sadeghpour Vajdi, Sabreen Salo, Christin Boels und Nadja Held.