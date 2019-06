Lübbecke/Dortmund (WB). Mit drei Bussen hatte sich der Kirchenkreis Lübbecke auf den Weg zum Evangelischen Kirchentag in Dortmund gemacht. Am Sonntag nun kehrte die Gruppe voller Eindrücke wieder. Die Gläubigen aus dem Lübbecker Land genossen die Zeit mit anderen Christen.

Man traf sich, lernte neue Menschen kennen und feierte miteinander das Fest des Glaubens. Den Auftakt bildete der zentrale Eröffnungsgottesdienst in der Dortmunder Innenstadt. Im Anschluss daran ging das ganze in ein großes Straßenfest, den Abend der Begegnung, über. Mehr als 400 Stände aus der Westfälischen Landeskirche, darunter auch Stände aus dem Kirchenkreis Lübbecke, waren aufgebaut. Eingeteilt in zwölf Bereiche der einzelnen Regionen gab es viel zu entdecken.

Gänsehaut garantiert war beim Taize-Gebet bei der Nacht der Lichter. »Wenn Zehntausende Kerzen brennen und zusammen gesungen wird, ist das etwas Besonderes«, sagt Torben Dümke vom CVJM Lübbecke, der zusammen mit der Gruppe in einer Dortmunder Schule untergebracht war.