Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Zum ersten, zum zweiten und zum fünfhundertsiebenundzwanzigsten: Das Bürgerschützenfest, im Jahre 1492 erstmals begangen, ist der Evergreen der Lübbecker Stadtgeschichte. An diesem Wochenende erlebt das Fest eine weitere Ausgabe. Am Sonntag werden auf dem Festplatz an der Schützenstraße zwei neue Könige gekürt.

Das Bataillon bittet zum 527. Lübbecker Schützenfest mit (von links) Platzmajor Klaus Neubauer, Adjutant Heinrich Esdar, Kommandeur Christoph Barre und Michael Palenberg, Chef der Fahnensektion. Ab Freitag wird geböllert und gefeiert. Foto: Kai Wessel Das Bataillon bittet zum 527. Lübbecker Schützenfest mit (von links) Platzmajor Klaus Neubauer, Adjutant Heinrich Esdar, Kommandeur Christoph Barre und Michael Palenberg, Chef der Fahnensektion. Ab Freitag wird geböllert und gefeiert. Foto: Kai Wessel

An dem Klassiker gibt es nicht viel zu verändern. Und deshalb wird auch nicht viel verändert. Vom Antreten am Freitag bis zum Showdown am Sonntag bleibt (fast) alles wie gehabt. Für Oberst Christoph Barre zählt nach wie vor der Schützenkommers (»den kann man nicht neu erfinden«) und das gesellige Miteinander auf dem Schützenplatz zu den Dingen, die dem Lübbecker Fest seinen besonderen Charakter verleihen. Und daran dürfte sich auch in den nächsten 527 Jahren nicht viel ändern.

Denn Zukunftssorgen kennt das Bataillon nicht. Im Gegenteil, die Sportkompanie habe die Grenze von 100 Ausmarschierern geknackt, berichtet Christoph Barre. Damit bildet die Kompanie, zu der auch der Bundestagsabgeordnete Achim Post zählt, die stärkste Einheit im 700-Mann-starken-Bürgerbataillon.

»Eine grüne Jacke hab’ ich hier schon hängen«

Zeitplan des Festes Freitag, 28. Juni, 18.50 Uhr: Antreten am ZOB, 19 Uhr Abmarsch zum Schützenplatz, 19.40 Uhr: Kommers, 24 Uhr: Abmarsch mit Fackeln zum Burgmannshof. Samstag, 29. Juni, 15.10 Uhr: Abmarsch der Fahnensektion vom ZOB zum Haus Deerberg, 15.45 Uhr: Antreten des Bataillons und der Gastvereine auf dem ZOB, 16 Uhr: Marsch durch die Stadt, 17 Uhr: Platzkonzert aller beteiligten Musikzüge auf dem Festplatz, 17.15 Uhr: Jungschützen-Schießen, 19 Uhr: Proklamation der Jungschützen-Könige, ab 20 Uhr: Königsball im Festzelt mit der Band »Sun-Beach«. Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr: Antreten des Bataillons auf dem ZOB, 11.15 Uhr: Marsch durch die Stadt, 12 Uhr: Festakt auf dem Marktplatz mit Ansprachen von Oberst Barre und Bürgermeister Frank Haberbosch, 12.30 Uhr: Marsch zum Schützenplatz, 14 Uhr: beginn des Königsschießens, 16 Uhr: Veteranentreff, 19 Uhr: Proklamation der neuen Könige (bei Regen im Zelt), 19.30 Uhr: musikalischer Ausklang bis 21 Uhr.

Erstmals wird in diesem Jahr auch der Lübbecker Gastronom Andreas Bautz eine Uniform der Bürgerschützen tragen. Nachdem Barre lange vergeblich versucht hatte, den Chef des Blue Mojo für das Bataillon zu gewinnen, gab der Gastwirt nun dem Werben des Zuges der »Turmkanonen« nach. »Eine grüne Jacke hab’ ich hier schon hängen«, sagt Bautz. Als neuer Schützenkönig sieht er sich aber noch nicht: »Ich kann die Gaststätte nicht allein lassen.«

Auch ohne Schütze Bautz geht das Bataillonskommando von mehr als 200 Anwärtern für die Königswürde aus. Wer sein Glück versuchen will, muss am Tag des Schießens mindestens 26 Jahre alt sein. Im vergangenen Jahr hatten Jan Kleine-Beek und Patrick Lindemann in die »12« getroffen und die städtische Prämie von jeweils 250 Euro kassiert. Die Zeit, in denen der Lübbecker Schützenkönig von Steuern befreit war, endete im Jahr 1914. Die Proklamation der Könige soll erstmals seit vielen Jahren wieder auf dem Festplatz erfolgen. Dort werden auch am Samstag die besten Jungschützen gekürt. Die zehn- bis 16-Jährigen Kandidaten wetteifern mit dem Luftgewehr.

Reges Treiben am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz

Reges Treiben ist am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz zu erwarten. »Das Schützenfest ist ja keine elitäre Veranstaltung«, betont Christoph Barre. Er würdigt den großen Einsatz des CVJM Lübbecke, der schon seit Jahren ein abwechslungsreiches Programm für Kinder auf die Beine stellt. »Das machen die großartig.«

An einem Stand werden Erinnerungsanhänger angeboten, unter anderem Anstecker der Artillerie und des Flaschenzuges sowie die beliebten Bataillonsherzen. Geöffnet hat der Stand am Samstag von 16.30 Uhr bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis etwa 16 Uhr.