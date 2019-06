Die Auszeichnung ist ein anerkanntes Gütesiegel und Umweltzeichen aus dem Bereich des nachhaltigen Tourismus und wird jährlich neu von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung verliehen. Sportboothäfen oder Badestellen, die sich bewerben, müssen in der vergangenen Saison gute Wasserqualität gehabt haben und bei der Abfallentsorgung sowie der Umfeldgestaltung und der Umweltbildung bestimmte Standards eingehalten haben.

Im 33. Jahr 133 Blaue Flaggen in Deutschland verliehen

Insgesamt wurden im nun 33. Jahr 133 Blaue Flaggen in der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Aufgrund der 20. Verleihung für den Motor-Yacht-Club Lübbecke war Lübbecke dieses Mal Ausrichter für Nordrhein-Westfalen mit landesweit insgesamt elf Häfen und Badestellen, die sich um die Auszeichnung beworben und alle Kriterien erfüllt hatten.

Der Vorsitzende des MYC Lübbecke, Franz Stork, freute sich über die Auszeichnung. Sein Verein und die Mitglieder seien gerne bereit, die damit verbundenen Kriterien einzuhalten und zu erfüllen. Seit einigen Jahren ist der MYC Lübbecke Eigentümer der Hafenanlage. Jedoch kritisierte Stork den hohen bürokratischen Aufwand.

Bürgermeister Frank Haberbosch gratulierte dem Motor-Yacht-Club Lübbecke und dessen Mitgliedern: »Ihr seid ein guter Botschafter der Stadt. Eure Stahlkraft reicht deutschlandweit und sogar europaweit.« Als leidenschaftlicher Segler könne er nur bestätigen, dass es nichts Schöneres gebe, als mit einem Schiff durch das Wasser zu gleiten.

»Ein Eiertanz hilft uns nicht weiter«

Annegret Gülker, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung, stellte noch einmal die deutschland- und weltweite Bedeutung der Blauen Flagge heraus: weltweit wehen in diesem Jahr 4500 Flaggen in 45 Staaten. Sie stehen für Umweltkommunikation vor Ort.

Bianca Winkelmann, Landtagsabgeordnete der CDU und umweltpolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Landtag, sagte, dass sie sich jedes Mal über den Anblick des Hafens freue, wenn sie über die Bundesstraße 239 und über die Brücke des Mittellandkanals fahre. Der MYC Lübbecke gehe mit gutem Beispiel voran und deswegen freue sie sich über die Auszeichnung.

Hans-Dieter Sudmann vom Deutschen Motoryacht Verband sagte, das überall dort, wo eine Blaue Flagge am Wasser wehe, Umwelt gelebt wird. »Wassersportler haben Respekt vor der Umwelt«, machte er deutlich. Aber auch er appellierte wie Stork, dass Umweltauflagen nachvollziehbar sein müssen. »Ein Eiertanz hilft uns nicht weiter«, sagte Sudmann.

In Lübbecke wurden außerdem ausgezeichnet: der Westfälische Motoryachtclub Kalletal/Erder, Yachtclub Hersel, Yachtabteilung Ruder-Tennisgesellschaft Wesel, Segelclub Prinzensteg Haltern am See, Crefelder Yachtclub Krefeld und Yachtclub Graf Spree Düsseldorf. Die Sportboothäfen Köln Marina, Yacht-Club Wuppertal Hitdorf, Marina »Alte Fahrt« Huestrup Geven werden bei anderen Gelegenheiten ausgezeichnet.