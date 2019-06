Auch das noch: Ausgerechnet am bislang heißesten Tag des Jahres streikt der Bierbrunnen. Ein Fachmann suchte am Dienstagmittag im Technikraum (rechts im Bild ist die Luke zum Kellergewölbe) nach der Ursache. Eine Platine soll defekt sein. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Lübbecke (WB). Lübbecke ist bekannt für sein frisches Gebirgsquellwasser. Aber ausgerechnet an den heißesten Tagen des Jahres läuft es nicht. Gleich zwei der drei Brunnen in der Innenstadt waren am Dienstag defekt. Nur das Wasserspiel auf dem Wappenplatz taugte bei Temperaturen von knapp 40 Grad für eine kleine Abkühlung.

Ein Techniker versuchte am Mittag, die Probleme am Bierbrunnen in den Griff zu bekommen. Er stieg in die unterirdische Brunnenkammer. Nach Auskunft der Stadt ist eine Platine defekt und muss ausgetauscht werden.

Während die Stadt beim Bierbrunnen zuversichtlich ist, dass bald wieder Wasser fließt, ist die Lage beim Brunnen am Gänsemarkt wohl schwieriger. »Der Brunnen ist 50 Jahre alt, die Technik empfindlich«, sagt Stadtsprecher Andreas Püfke.

Die Gans meckert, die Gänseliesl sitzt seit Tagen auf dem Trockenen. Auch der Brunnen am Gänsemarkt ist defekt. Foto: Kai Wessel Die Gans meckert, die Gänseliesl sitzt seit Tagen auf dem Trockenen. Auch der Brunnen am Gänsemarkt ist defekt. Foto: Kai Wessel

Trinkbar wäre das Wasser, würde es denn fließen, weder beim Bierbrunnen noch bei der Gänseliesl oder dem Wasserspiel. Bei den Brunnen handelt es sich um Wasserkreisläufe, in die nicht ständig Frischwasser gepumpt wird, so Püfke. Zudem werde das Wasser chemisch aufbereitet, so dass es – vergleichbar mit Wasser im Schwimmbad – keine Trinkwasserqualität besitzt. Eltern, deren Kinder beim Planschen am Wappenplatz versehentlich eine geringe Menge Wasser verschlucken, müssten sich aber keine Sorgen machen. Das sei unbedenklich, sagt der Stadtsprecher.

Eine öffentliche Trinkwasserentnahmestelle gibt es in der Lübbecker Innenstadt bislang nicht. Anders in Stemwede. Dort findet sich eine am Wasserwerk Destel, die von Radfahrern genutzt werden kann. Noch mehr Service hat die Stadt Minden zu bieten. »Wir haben vier öffentliche Trinkwassersäulen in der Innenstadt, an denen von Mai bis Oktober Trinkwasser fließt«, sagt Stadtsprecherin Susanne Lewerenz. Die Wassersäulen entstanden vor einigen Jahren im Zuge des Umbaus der Fußgängerzone. »Da können die Leute auch leere Wasserflaschen auffüllen.«

In Lübbecke wird nach Auskunft des Stadtsprechers bislang nicht über einen ähnlichen Service nachgedacht.