Die heutige Blasheimer Kirchengemeinde ist noch immer Ausweis dieses gemeinsamen Ursprungs. Und so ist es klar, dass nun auch zusammen gefeiert wird, und zwar kurz und ausgiebig am Sonntag, 6. Juli. Los geht es um 14 Uhr – natürlich auf dem Blasheimer Kirchplatz, dem Zentrum der Kirchengemeinde.

»Wir wollen ein kleines, vergnügtes Fest feiern«, sagte Ortsheimatpfleger Walter Hoffmann jetzt bei einem Planungstreffen. Vertreter aller drei Dörfer sind im Organisationsteam vertreten, federführend die Heimatvereine. Nach dem Empfang auf dem Kirchplatz, so die Idee, warten Kaffee und selbst gebackener Kuchen auf die Festbesucher und natürlich ein vielfältiges Programm für die Besucher. An der Gestaltung wirken die heimischen Vereine nebst Schule, Kindergarten und den Chören mit. Selbstverständlich ist auch an Unterhaltung für die Kinder gedacht.

Feuershow zum Ende der Feierlichkeiten

Walter Hoffmann und Gerd H. Niemeyer geleiten außerdem Interessierte in kleinen Gruppen hinauf in den Kirchturm. Schließlich spielt die Kirchengemeinde eine zentrale Rolle in der Geschichte der drei Ortsteile. Und sowohl der Kirchturm als auch das Gewölbe des Kirchenschiffs sind besonders interessante Orte.

Am Abend sollen Bier und Wein zu Geselligkeit und Austausch ermuntern. Den Abschluss wird gegen 22 Uhr eine Feuershow bilden.

Besonders gefreut haben sich die Organisatoren des Festes, dass es von der Stadt Lübbecke Unterstützung in finanzieller Form gibt. 1050 Euro können gut gebraucht werden, um die Fixkosten zu decken, bedankte sich Walter Hoffmann.

Symbolischer Scheck zum Jubiläum

Die Anzahl der Jubeljahre als Maß für ein Geschenk zu nehmen, hat offenbar auch die Volksbank Lübbecker Land inspiriert. Dietmar Borchard, Filialleiter vor Ort in Blasheim überbrachte einen symbolischen Scheck über 1050 Euro. Und auch die Blasheimer Jagdgenossen wollen das Dorfereignis gerne unterstützen und spendeten 200 Euro. Hilfe sei noch erwünscht etwa bei den Sachpreisen: kleine Geschenke für die Kinder an den Spielstationen. Oder auch helfende Hände beim Auf- und Abbau.

Einladungsprospekte sind an alle Haushalte der drei Ortsteile gegangen – natürlich versehen mit dem Turm der Marienkirche und dem Riesenrad, dem Symbol für den Blasheimer Markt. Und dieses Volksfest, das im September zum offiziell 450. Mal gefeiert wird, ist sicherlich der beste »Marken-Botschafter« für das Dorf.