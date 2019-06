Torben Dümke vom CVJM Lübbecke war einer von ihnen. Auf dem Heimweg schrieb er seine Eindrücke nieder: »Der Kirchentag ist gerade zu Ende gegangen und nun sitze ich im Bus auf dem Rückweg nach Lübbecke. Noch ganz beseelt vom Abschlussgottesdienst im Signal-Iduna-Park , der Heimspielstätte des BVB, denke ich an die schöne Zeit in Dortmund zurück.«

Zum Auftakt hatten Dümke und seine Reisegefährten den zentralen Eröffnungsgottesdienst in der Dortmunder Innenstadt besucht: »Im Anschluss daran ging das ganze in ein großes Straßenfest über. Mehr als 400 Stände aus der Evangelischen Landeskirche waren aufgebaut.« Der Kirchenkreis Lübbecke war mit den Kreisen Minden, Herford und Vlotho in einem ostwestfälischen Bereich untergebracht. Dümke berichtet: »Einige Teilnehmer der Gruppe aus Lübbecke halfen an einem der Stände.« Der Tag endete mit dem Segen zur Nacht, den es jeden Abend auf den drei Hauptbühnen in der Innenstadt gab.

An den folgenden Tagen gab es, so Dümke, »ein Highlight nach dem anderen«. Er besuchte zum Beispiel die Podiumsdiskussion zum Thema »Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne« mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier . »In den kommenden Tagen bin ich dann mehrmals durch die Messehallen, den sogenannten ›Markt der Möglichkeiten‹, geschlendert. Einige Konzerte von Bodo Wartke oder auch Viva Voce habe ich auch gesehen. Dazu habe ich zwei interessante Bibelarbeiten von Dunja Hayali und Eckart von Hirschhausen gesehen.« Ein besonderes Glanzlicht sei aber das Taizé-Gebet bei der Nacht der Lichter im Westfalenpark gewesen. »Wenn zehntausende Kerzen brennen und zusammen gesungen wird, ist Gänsehaut garantiert«, berichtet das CVJM-Mitglied.

Dümke zieht ein Fazit für die Teilnehmer aus dem Kirchenkreis Lübbecke: »Wir haben Dortmund als eine Stadt wahrgenommen, die Kirchentag kann. Angefangen von der Schule, die unsere Unterkunft war, bis hin zu den ganzen Helfern. Alle waren freundlich und die Dortmunder haben einen wirklich nett aufgenommen. Danke Dortmund!«

Der nächste Kirchentag ist der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main. Und auch da werden sicher wieder Busse aus dem Kirchenkreis hinfahren.