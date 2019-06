Die etwa 150 Zuschauer in der gut gefüllten Sporthalle staunten über die Turnkunst der Kinder und Jugendlichen. Schwungvolle Tänze wechselten sich ab mit gekonnten Turnübungen. Etwa 60 Jungen und Mädchen wussten zu überzeugen.

Den Auftakt machten die Leistungsturnerinnen am Schwebebalken, gefolgt von den Leistungsturnern am Reck. Thomas Kisker, Turnwart des BSC, berichtete, dass viele der Aktiven regelmäßig an den Wettkämpfen der Gauliga teilnehmen würden. Die Jüngsten bewegten sich mit Reifen und Tüchern zu einem Singspiel. Voller Elan zeigten danach die Nachwuchstänzerinnen zum Justin-Bieber-Song »What do you mean« eine beeindruckende Choreografie.

Ganz dem Trend folgend demonstrierte eine Formation Darbietungen aus dem Bereich Parcours. Faszination pur. Es folgten Tischtennis, Tuchakrobatik und Bodenturn-Leistungen. Zum Ausklang demonstrierten noch einmal die Leistungsturner am Boden und Barren, was den BSC auszeichnet: Der Blasheimer Sportclub hat seine Wurzeln und seine Stärke im Leistungsturnen.