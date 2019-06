Die Nibelungen in Nettelstedt: Kriemhild (links, Sophia Schnute) hat gute Laune, was man von Brunhild (Jana Hagemeyer) nicht unbedingt behaupten kann. Sie hat einen Gürtel (siehe Kriemhild) eingebüßt. Im Hintergrund: Dietrich von Bern, Siegfried, Gunther und Hagen. Foto: Kai Wessel

Von Kai Wessel

Es ist die vielleicht bekannteste Sage der deutschen Literatur, die sich Regisseur Hermann Höcker bei seiner dritten Inszenierung in Nettelstedt vorgeknöpft hat. Die Handlung, zugegebenermaßen leicht verkürzt: Superheld Siegfried hat einen Drachen getötet, stibitzt einen Schatz, bringt ihn nach Worms, verliebt sich in Kriemhild, bekommt Ärger mit Brunhild und wird von Hagen getötet. Nicht zuletzt Richard Wagner und seine Opern haben diesen Stoff bis heute im Bewusstsein gehalten.

Drama als Komödie verpackt

Obwohl Regisseur Höcker einst Germanistik studiert hat, scheut er nicht davor zurück, den dramatischen Stoff als Komödie zu verpacken. Schüler aller Generationen, die im Deutschunterricht aufgepasst haben, dürften sehr schnell Unterschiede zum mittelalterlichen Original bemerken. Und sollten in einigen Passagen Parallelen zu heutigen Zeiten auffallen, ist das auch durchaus gewollt.

»Mein Vorbild ist Monty Python«, sagt Hermann Höcker. Deren Humor habe ihn immer zum Lachen gebracht. Und deshalb ist der Humor, der in der Inszenierung seinen Platz findet, auch mal fein und sehr ironisch.

Vielzahle von Pointen

Die Umsetzung einer Vielzahl von Pointen liegt in den Händen eines Ensembles, das sich auf Komödie versteht. Ob Sophia Schnute als intrigante Kriemhild, Jana Hagemeyer als beleidigte Brunhild oder Matthias Kracht als begriffsstutziger König Gunther – all das wusste schon in der Probe am Montag zu überzeugen. Den Part des finsteren Hagen von Tronje wird bei der Premiere Ulrich Wellpott übernehmen. Dass er nicht unbedingt den Sympathieträger spielt, sei für Wellpott kein Problem: »Er geht voll in seiner Rolle auf«, sagt Jana Hagemeyer.

Die Erwartungen des Publikums sind nach den vergangenen zwei Jahren hoch. Hermann Höcker ist aber zuversichtlich, dass das Stück für beste Abendunterhaltung gut ist. Dann könnten die Nibelungen nach »Schlager lügen nicht« und »Toast Hawaii« zu einem weiteren Publikumserfolg in Nettelstedt werden.

Auch Musik darf nicht fehlen

Musik wird übrigens auch nicht fehlen. Dabei mischen sich mittelalterliche Klänge mit Pop- und Rockmusik. Ein besonderes Klangerlebnis wartet, wenn Kriemhild und Brunhild das Duett »Kommt ihr Jungfern, helft mir klagen« anstimmen – Zuschauer sollten dabei auf Mimik und Gestik der rivalisierenden Frauen achten. Wenn die Premiere hält, was die Probe verspricht, wird es sagenhaft gut.

Nach der Premiere an diesem Samstag, 29. Juni, gibt es weitere Aufführungen bis zum 31. August.