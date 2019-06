Der Juni 2019 toppt damit den alten Rekord aus dem Juni 2003 und rund 0,5 bis ein Grad. »Der Juni 2019 fällt auch viel zu trocken aus«, teilt Föst mit. Es habe in den meisten Teilen des Mühlenkreises nur rund 50 Prozent der sonst üblichen Niederschlagsmenge gegeben. Lediglich im Raum Stemwede hat es durch ein paar »Gewitter-Volltreffer« mehr Regen gegeben, Diese hätten aber auch dort nur kurz für Entspannung bei der insgesamt doch großen Trockenheit gesorgt, erklärt Föst.

Nach Abkühlung am Donnerstag wieder bis 34 Grad Celsius

Nach einem fast schon heutigen »kalten« Donnerstag mit Höchstwerten um 22 Grad – der Luftmassenwechsel erfolgt allerdings ohne Unwetter, sondern nur, weil der Wind auf Nordwest dreht und kühlere Nordseeluft kommt – geht es am Wochenende wieder aufwärts mit der Temperatur.

Am Wochenende, 29. und 30. Juni, gibt es dann erneut Hitze von 32 bis 34 Grad. »Das wird sicherlich all freuen, die beim Lübbecker Schützenfest im schwarzen Frack und Zylinder rumlaufen dürfen«, scherzt Föst. Zum Schluss ergänzt er: Trotz der jetzt anbrechenden berühmt-berüchtigten Siebenschläferzeit muss es zwangsläufig nicht so weitergehen. Die meisten Wettermodelle zeigen für Anfang Juli eher gedämpfte Sommertemperaturen im Mühlenkreis. Als ein »Bonbon« fügt Friedrich Föst hinzu: »Die Juni-Mitteltemperaturen im Mühlenkreis entsprechen in etwa jenen der Stadt Bordeaux im Südwesten Frankreichs.«