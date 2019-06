»Wir erinnern uns gerne an Fred Gansel, Uli Wix und Rolf Mäder.zurück. Sie haben maßgeblich, jeder auf seine unbeschreibliche Art und Weise, zum Fanclubgeschehen beigetragen und dieses geprägt«, sagte der Vorsitzende Sven Schlingheide. »Drei Freunde, drei Originale, die mit Leidenschaft und Überzeugung im Vorstand, bei Thekendiensten und beim unermüdlichen Unterstützen unserer Mannschaft mitwirkten. Sie werden immer in unserem Gedächtnis bleiben.«

Anschließend stellte Schlingheide im Jahresbericht deutlich heraus, dass sich die Teufel nicht nur in, sondern auch außerhalb der Merkur-Arena in vielen Bereichen engagieren. Trotz der durchwachsenen Leistungen in der 2. Handball-Bundesliga fuhr oft genug ein Bus zu den Auswärtsspielen. Höhepunkt aber war die Zweitagesfahrt im März nach Lübeck. Eine Stadtrundfahrt und eine Schifffahrt wurden unternommen. Auch die Niederlage der Mannschaft habe die Laune der Mitreisenden nicht trüben können.

Spenden überreicht

Ob das Grillen mit der Mannschaft zum Saisonauftakt, die Lesung von Weihnachtsgeschichten im KIZ, das gemeinsame Schauen der WM-Spiele oder das Winterfest mit Tombola – viele Aktivitäten rundeten das Geschäftsjahr ab. Im Advent konnte durch den Verkauf von Würstchen, Feuerzangenbowle, Weihnachtsdeko und Marmeladen sowie die Versteigerung eines Trikots des TuS N-Lübbecke die Summe von 800 Euro an das Lübbecker Hospiz Veritas überreicht werden.

Anfang Februar stand das Winterfest auf dem Programm – ebenfalls mit Tombola. Darüber hinaus hatte das Fanclubmitglied Helga Mäder die Idee, das gesammelte Fanclubmaterial ihres verstorbenen Mannes Rolf Mäder den Devils zur Verfügung zu stellen. Folglich konnten sich die Mitglieder schöne Andenken an »Rolli« aussuchen und gegen eine freiwillige Spende mitnehmen. Die Idee, den Erlös dem Tierheim zu spenden, erbrachte in kurzer Zeit 250 Euro.

Neu ist auch die Internetseite der Red Devils. »Eine Investition, die dringend nötig war, um noch informativer zu werden«, sagte Sven Schlingheide. Die neue Homepage biete die Möglichkeit, mehr über den Fanclub und sein Treiben zu erfahren und sich auch für Auswärtsfahrten anzumelden.

2020 steht Jubiläum an

Das kommende Jahr steht dann ganz im Zeichen des Jubiläums »25 Jahre Fanclub Red Devils«. Es soll eine Menge Jubiläumsaktionen geben. Eine Aktion startet zu Beginn des nächsten Jahres. Eine große Blutspendeaktion des DRK in Zusammenarbeit mit dem Fanclub Red Devils ist geplant. Der TuS-N-Lübbecke soll eine werbeträchtige Rolle spielen, um möglichst viele Spender zu werben.

Auf den Jahresbericht folgte der Bericht der Kassierer. Der Fanclub hat 137 Mitglieder, eins weniger als im vergangenen Jahr. Zudem standen noch die Wahlen auf der Tagesordnung. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Sven Schlingheide (1. Vorsitzender), Kai Wiegmann (2. Vorsitzender), Uwe Heidenreich und Marcel Panhorst (beide Kassierer), Torben Dümke, Sandra Blome (beide Öffentlichkeitsarbeit), Achim Schmidt, Thomas Dullweber, Christian Ewers, Thorsten Halwe und Pascal Nordsiek (alle Beisitzer).