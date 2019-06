Mit dem Kopf voraus schlug der Radfahrer in die Heckscheibe des Audi. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Lübbecke (WB/lmr). Mit wohl mehr Glück als Verstand ist ein 57-jähriger Radfahrer in Lübbecke unterwegs gewesen. Bei dem Aufprall gegen ein geparktes Auto in der Bleichstraße in Gehlenbeck durchschlug der Mann mit seinem Kopf die Heckscheibe. Obwohl der Mann nach eigener Aussage gegenüber der Polizei keinen Helm trug, erlitt er nur leichte Verletzungen.