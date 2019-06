Von Viola Willmann

Dementsprechend liegt auch viel Wehmut in der Veranstaltung. Alle Schüler wurden zu diesem Abschluss eingeladen, »um die Gemeinschaft zu betonen«, sagt Rektor Gerhard Witte. Schließlich sei in zwei Wochen für alle Schluss. »Es ist ein besonderer Abschied, weil nicht nur die Zehntklässler, sondern alle die Schule verlassen«, sagt Marko Steiner, Bürgermeister von Preußisch Oldendorf. Bei diesen Worten fließen bereits die ersten Tränen. »Wir werden Sie vermissen. Und behalten bitte auch Sie die Pestalozzi-Schule in guter Erinnerung«, richtet Steiner sich an alle Anwesenden.

Die Schüler von der sechsten bis zur neunten Klasse packen für die Abschlussklasse eine Erste-Hilfe-Tasche. Mit Brausepulver für die nicht so prickelnden Momente im Leben, Trostpflaster, ein Lineal zum Schlussstrich ziehen sowie weiteren hilfreichen Mittelchen für die Zeit nach Schule.

Blumen als Dank

Dann sind die Abschlussschüler selbst an der Reihe. Nachdem Sascha, der das beste Zeugnis erreicht hat, ein paar Worte gesagt (»Ich wurde von Herrn Möllering gezwungen.«), bedanken sich die jungen Frauen und Männer bei ihrem Klassenlehrer und verteilen ein paar Blumensträuße. Dann gibt es endlich die Zeugnisse. Die letzten Abschlusszeugnisse der Pestalozzi-Schule.

»Dieser Abschluss fällt mir schwer, weil auch ich mich in ein paar Tagen von dieser Schule verabschieden muss«, sagt Klaus Möllering, der wie drei seiner Kollegen in den Ruhestand geht. »Mir wurde eine andere Stelle angeboten, aber ich wollte mich nicht noch einmal umorientieren.« Drei weitere Lehrkräfte werden an andere Schule versetzt, eine über den Verein »Lernen fördern« beschäftigte Sozialpädagogin sucht noch nach einer anderen Anstellung. Die restlichen Schüler werden überwiegend auf Förderschulen in Minden und Espelkamp verteilt. Damit die Pestalozzi-Schule nicht so schnell in Vergessenheit gerät, bekommen alle zum Abschied ein Vergissmeinnicht geschenkt.

In dem Schulgebäude an der Rahdener Straße entsteht eine Kita, zudem haben die Musikschule Lübbecke und die Volkshochschule Lübbecker Land Interesse an einer Nachnutzung angemeldet.