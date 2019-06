Landwirt Florian Siebe (26) steht in der 16.000 Quadratmeter großen Blühwiese. Im April hatte er gemeinsam mit seinem Vater Bernd Siebe die Saatmischung auf einem Acker am Horstweg, Kreuzung Am Esch, ausgesät. Derzeit prägt die Farbe Lila die Blütenpracht. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Lübbecke (WB). Natur- und Artenschutz ist derzeit in aller Munde. Bernd Siebe (50) und Sohn Florian (26) vom Hof Siebe haben sich in diesem Jahr vorgenommen, genau dafür etwas zu tun. 18.000 Qua­dratmeter Blühwiese haben die Blasheimer angelegt – mit der Unterstützung von 136 Paten.

Die Hummeln brummen, die Bienen summen und verschiedene Schmetterlingsarten flattern durch die Gegend: das sind die Eindrücke, die jeder in wenigen Minuten an der Blühwiese sammeln kann. »Zudem finden Kleinvögel Schutz in der Wiese, oder auch etliche Raupen oder Käfer«, sagt Florian Siebe. Er hatte gemeinsam mit seinem Vater Bernd Siebe Anfang des Jahres die Idee, ein Feld mit einer Wildblumensaatmischung zu versehen, anstatt Getreide anzubauen.

Das Blasheimer Biotop findet sich am Horstweg, an der Kreuzung mit der Straße Am Esch. Derzeit ist es durch das Lila der Flockenblumen kaum zu übersehen. Zwischen dem Lila sind auch einzelne Senf- und Sonnenblumen zu erspähen. »Seit Anfang Juni ist die Wiese am Blühen«, berichtet Florian Siebe. Er ist angetan von dem, was er sieht.

Paten lassen Feld aufblühen

»Für uns war von vornherein klar, dass wir die Lübbecker in das Projekt einbinden wollen«, sagt Florian Siebe. Und da kam den beiden Landwirten, deren Hauptgeschäft Weihnachtsbäume sind, die Idee, dass jeder, der etwas für Natur- und Artenschutz in der Region machen möchte, eine Patenschaft für beliebig viele Quadratmeter übernehmen kann. »Interessierte konnten in unserem Online-Shop für 50 Cent pro Quadratmeter ein Teil des Projektes werden – dabei waren zehn Qua­dratmeter die Mindestgröße«, erläutert der junge Landwirt.

Zur Patenschaft hat dann jeder eine Urkunde überreicht bekommen. »Egal ob Familien mit Kleinkindern, Jugendliche, Senioren, Unternehmen, Vereine oder Parteien – aus allen Bereichen haben die Leute ihr Interesse bekundet«, berichtet Florian Siebe.

Zusätzliche Fläche benötigt

Eigentlich hatten die beiden Landwirte ein Feld von 16.000 Quadratmetern vorgesehen. »Da wir aber für jeden Quadratmeter, den ein Pate übernommen hat, freiwillig einen weiteren Quadratmeter zusätzlich einsäen wollten, mussten wir noch nahe unseres Hofes eine zweite Wiese mit 2000 Quadratmetern anlegen«, berichtet Bernd Siebe.

Mit solch einer guten Nachfrage hätten die Siebes nicht gerechnet. »Wir waren auch kurzzeitig mehr im Büro als auf dem Acker«, erzählt Florian Siebe. Ob es auch im kommenden Jahr wieder eine Blühwiese in dieser Größe auf den Äckern des Hofes Siebe geben werde, hänge von der Nachfrage der Paten ab. »Wir hätten bis zu 20 Hektar zur Verfügung«, scherzt Bernd Siebe. Natürlich müssten auch Korn und Mais weiterhin ihren Platz auf den Felder finden, aber gegen den ein oder anderen Hektar mehr Blühwiese habe der 50-Jährige nichts.

Bienenvölker sausen umher

»Es muss bedacht werden, dass es für eine reine Blühwiese keine Subventionen gibt«, sagt der Seniorchef. Die EU zahle jedoch die übliche Flächenprämie von 250 Euro pro Hektar. Blühstreifen entlang eines Mais- oder Kornfeldes erhalten höhere Förderungen. In einem sind sich die Landwirte einig: Die Blühwiese ist nicht nur gut für alles, was fliegt und krabbelt, sondern eine optimale Zwischenfrucht zur Belebung des Ackers. Etwa bis September werden die Blumen blühen.

Seit kurzem hat auch Hobbyimker Daniel Seckford aus Rödinghausen ein kleines Bienenvolk inmitten der Wiese platziert. »Er hatte bei uns angefragt. Es gibt kaum einen besseren Ort für ein Bienenvolk als eine Blühwiese«, sagt Florian Siebe. Für das kommende Jahr können Interessierte sich einen Platz auf einer neuen Blühwiese reservieren, per E-Mail an info@siebe.de . Des Weiteren können die Paten den Werdegang der Wiese unter www.hof-siebe.de verfolgen.