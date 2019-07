Lübbecke/Alswede (WB/eva). Zwar hat das Sommerfest am Alsweder Pastorenteich nun schon zum sechsten Mal stattgefunden, doch das ist kein Grund für die Alsweder nicht etwas Neues zu präsentieren. In diesem Jahr war die Entenlotterie war neu. Per Loskauf konnten sich die Besucher eine von 120 Quietsche-Entchen sichern und damit einen der 20 Gewinne ergattern.