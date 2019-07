Nachdem sich der Singer-Songwriter mit »You Let Me Walk Alone« beim Eurovision Songcontest 2018 in die Herzen zahlreicher Zuschauer gesungen hat, könnte 2019 nicht besser für ihn starten: zahlreiche Konzerte des sympathischen Sängers auf seiner »Dreamer Tour 2019« ausverkauft.

Die Verleihung der Goldenen Schallplatte in den Niederlanden für seine ESC-Hymne zeigt, dass er nicht nur ein erstklassiger Musiker, sondern auch Live-Performer ist. Wer »You Let Me Walk Alone« nun in die Kategorie »One-Hit-Wonder« einstuft, der hat sich getäuscht.

Auch mit seiner aktuellen Single »Back To The Start«, erweckt der aus Buxtehude stammende Künstler große Emotionen. Das Lied ist ein Liebesgeständnis an das Kind-sein und den Wunsch daran, einmal wieder so gelassen und unbeschwert durch die Welt zu gehen, wie man es sonst nur als kleiner Junge/kleines Mädchen kann.

Von 20.30 Uhr an wird der Sänger die Barre Bühne des Bierbrunnenfestes stürmen. Ab 22 Uhr strtet dann die große After Show Party »Feel the Beat« mit DJ DUSK.