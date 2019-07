Darf eine Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat, noch Blasheimer Markt feiern und dabei – nur zum Spaß – soviel Strom verbrauchen wie 250 Haushalte in einem Jahr? Darf eine Stadt dann noch ein Stück Natur in Baugrund für eine Firma umwandeln? Und ist dann vielleicht auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt zu hinterfragen?