Lübbecke (WB/fn). In der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lübbecke mit ihren 7200 Mitgliedern stehen Veränderungen an. Sichtbarstes Zeichen: Die Gottesdienstzeiten verändern sich.

»Es wird keine Parallelgottesdienste in Andreaskirche und Thomasgemeindehaus mehr geben«, kündigt Kantor Heinz-Hermann Grube an. Gemeinsam mit Kirchmeister Dr. Peter Groß und den Pfarrern Sabine Heinrich und Eberhard Helling hat er die Änderungen, die am Montagabend vom Presbyterium beschlossen wurden, am Dienstag vorgestellt.

Bereits am Wochenende nach den Sommerferien treten die neuen Anfangszeiten in Kraft: Erstmals am 31. August und dann immer samstags wird von 17.30 Uhr an Gottesdienst im Thomasgemeindehaus gefeiert. Und mit Beginn am 1. September wird in der Andreaskirche immer sonntags von 10.30 Uhr an Gottesdienst sein. Sonntagsgottesdienste im Thomasgemeindehaus wird es nur noch an hohen Feiertagen und zu Konfirmationen geben.

Chance für einen neuen Gottesdienstcharakter

Hintergrund ist, dass Pfarrer Eckhard Struckmeier zum Jahresende in den Ruhestand geht. Pfarrerin Sabine Heinrich (Thomas-Pfarrbezirk) und Pfarrer Eberhard Helling (Matthäus-Pfarrbezirk) müssen sich die Arbeit neu aufteilen. Mit nur noch zwei Pfarrern sind zwei Gottesdienste parallel dann nicht mehr zu stemmen.

Kantor Heinz-Hermann Grube kann dem auch Positives abgewinnen: »Der Samstagabend bietet auch die Chance auf einen anderen Gottesdienstcharakter«, sagt er. Außerdem, so hofft Pfarrer Helling, würden die neuen Zeiten den heutigen Lebensgewohnheiten eher entgegenkommen und Menschen in die Kirche locken. Denn, so Helling, »das Bewusstsein, dass der Kirchgang zum Wochenrhythmus dazu gehört, sei verloren gegangen.

»Wir wollen jetzt eine Struktur schaffen, die langfristig Bestand hat«

Das Presbyterium hat sich außerdem dafür ausgesprochen, nicht alle Pfarrbezirksgrenzen zu verschieben, sondern den Andreasbezirk von Eckhard Struckmeier ab 2020 aufzuteilen und den verbleibenden Seelsorgern je eine Hälfte zuzuordnen. Entsprechend werden die neuen Konfirmanden nach den Ferien eingeladen. Die Landeskirche muss diesem Votum noch zustimmen.

»Wir wollen jetzt eine Struktur schaffen, die langfristig Bestand hat«, sagt Pfarrer Helling. Deshalb setzen die Lübbecker auch nicht auf eine wohl noch rechnerisch mögliche halbe Pfarrerstelle, die dann aber wohl schon in kurzer Zeit passé wäre. Vielmehr erhoffen sie sich von einer Kooperation mit der Kirchengemeinde Blasheim Unterstützung im Umfang von etwa einer Viertelstelle – wenn die Landeskirche zustimmt. Auch das Presbyterium überlegt, wie es die Pfarrer künftig entlasten kann: Denn Beerdigungen, Taufen und Trauungen werden sie nun in größer Anzahl im Terminkalender haben.