Lübbecke (WB). Die Garten- und Heimatfreunde Nettelstedt, der Verein mit dem grünen Daumen, feiert an diesem Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Beginn der Jubiläumsveranstaltung auf dem Gelände der Grundschule Nettelstedt ist um 14 Uhr.

Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für die Party. Norbert Gerling, Vorsitzender des Vereins, ist gerüstet: »Wir freuen uns auf unsere treuen Mitglieder und natürlich auf alle anderen Gäste.« Derzeit zählt der Verein rund 330 Mitglieder, die alle eine persönliche Einladung erhalten haben. Natürlich werden viele Ehrengäste erwartet, aber ebenso auch Gründungsmitglieder des Vereins. Allen voran der Ehrenvorsitzende des Vereins, Siebekings Willi, der beim Festakt eine Rede hält: »Seine lustigen Anekdoten auf Platt gehören zu jeder Veranstaltung«, sagt Gerling.

Im Dorf laufen unterdessen die letzten Vorbereitungen. Bänke und Holzeingangsschilder sind gestrichen, überall leuchtet eine rot-weiße Blütenpracht. »Wir freuen uns«, so Hartmut Ende, Ortsvorsteher und 2. Vorsitzender des Vereins, »dass wir unserem Dorf soviel geben können. Wir haben bereits zur Aktion »Lübbecke on Tour« viele Helfer mobilisieren können, um alles schön herzurichten.« Bereits da gab es viel Lob für die Garten- und Heimatfreunde für ihr Engagement.

Blumentopf-Aktion

Die enge Zusammenarbeit mit der Nettelstedter Dorfgemeinschaft wird durch die Aktion »Mein schöner bunter Blumentopf« deutlich. Zum Aufstellen des Maibaumes gaben rund 80 Kindergarten- und Schulkinder bemalte und beklebte Blumentöpfe ab. Diese wurden dort prämiert. Am Samstag, 13. Juli, können die Kinder ihren Topf bepflanzt an der Grundschule wieder abholen.

Am Samstag werden ab 14 Uhr die Gäste empfangen. Nach der Eröffnung und den Ansprachen der Ehrengäste gibt es ab 15.30 Uhr ein Kuchenbuffet. Bis 19 Uhr folgen in der Sporthalle der Grundschule kurzweilige Darbietungen, die auch in die Pausenhalle übertragen werden sollen. Anschließend ist Zeit, sich zu stärken, bevor ab 20 Uhr die Band »Brisant« zum Tanzen einlädt.

Der Vorstand ist sich einig mit seinem Wunsch: »Wir hoffen auch auf viele Nicht-Mitglieder als Gäste auf unserem Fest. Vielleicht tragen die vielen schönen Blumen dazu bei, unserer Einladung zu folgen.«